Đúng 11h trưa thứ Năm ngày 29/12/2022: 3 tuổi này bất ngờ trúng số độc đắc, đổi đời giàu có, tiền về nứt két, ngồi không cũng thu tiền tỷ, một bước chạm đến thành công

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:39

3 con giáp đạp trúng hố vàng, trúng số độc đắc, cuộc sống sang trang rực rỡ, tài lộc thăng hạng, tha hồ hốt của, đổi đời ngoạn mục.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất "chịu chơi", không tiếc tay vung tiền chi tiêu. Người khác nhìn cách Mão tiêu tiền thì cảm thấy rất lãng phí, tuy nhiên đây là bản mệnh biết cách chi tiêu và quản lý tài chính khá tốt. Con giáp này biết đầu tư tiền đúng lúc, biết tính toán thiệt hơn, biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền.

Tuổi Mão dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để. Đây cũng là con giáp biết đầu tư tiền cho các mối quan hệ nên được bạn bè hết sức quý mến, luôn có quý nhân chủ động "gửi" tiền.

Đúng 11h trưa thứ Năm ngày 29/12/2022: 3 tuổi này bất ngờ trúng số độc đắc, đổi đời giàu có, tiền về nứt két, ngồi không cũng thu tiền tỷ, một bước chạm đến thành công - Ảnh 1
Tuổi Mão dù tiêu nhiều nhưng cũng kiếm được không ít, trời sinh vận số cực tốt, có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Theo tử vi tướng số, con giáp tuổi Tuất trời sinh đã có số sung túc, chẳng cần lo tiền bạc, càng tiêu tiền càng có thêm. Thời điểm này, tuổi Tuất hợp với các vị thần may mắn, vì vậy con đường tài vận của họ có dấu hiệu khả quan bất ngờ. Cụ thể, đúng 11h trưa mai, tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn.

Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống của con giáp tuổi Tuất phú quý chỉ trong tầm tay. Nếu không mua được nhà, mua được xe, thì ít nhất cũng có số vốn lớn để đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiền đẻ ra tiền, làm giàu chỉ trong một đêm. Nhiều người tuổi Tuất sinh ra đã phú quý nên việc tiêu tiền đối với con giáp này là chuyện bình thường.

Đúng 11h trưa thứ Năm ngày 29/12/2022: 3 tuổi này bất ngờ trúng số độc đắc, đổi đời giàu có, tiền về nứt két, ngồi không cũng thu tiền tỷ, một bước chạm đến thành công - Ảnh 2
Tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 11h trưa mai, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Thân xây dựng sự nghiệp ổn định. Điều cần làm nhất của tuổi Thân chính là phải luôn chăm chỉ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thời điểm này, hãy đừng lo lắng, tuổi Thân sẽ là con giáp phát tài nhất.

Vốn là người tự lập, thông minh nhanh nhẹn và bản lĩnh tự tin, người mang bản mệnh này sẽ có thêm nhiều quan hệ tốt, có cơ hội gặp gỡ những đối tác làm ăn lớn. Từ đó, công việc của họ ngày càng thăng tiến, kéo theo dòng tài sản bất tận, khiến họ giàu có. Người tuổi Thân giỏi tiêu tiền nhưng chẳng sợ nghèo là vì thế.

Đúng 11h trưa thứ Năm ngày 29/12/2022: 3 tuổi này bất ngờ trúng số độc đắc, đổi đời giàu có, tiền về nứt két, ngồi không cũng thu tiền tỷ, một bước chạm đến thành công - Ảnh 3
Tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân tốt, không những có cơ hội làm giàu, mà họ còn giúp đỡ tuổi Thân xây dựng sự nghiệp ổn định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 29/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 29/12/2022 tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 xem tử vi tử vi ngày mai tử vi thứ 5

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 2 giờ 35 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 3 giờ 35 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân