Tử vi 16h chiều mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Thần Tài gửi lộc, Thần Phật ban vàng, 3 tuổi 'rẽ trái thấy vàng, rẽ phải thấy bạc', vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, dư sức mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 11:18

3 con giáp tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng tay phải, sướng nhất đường tiền bạc, đi đâu cũng gặp trúng lộc trời, công việc thuận lợi đủ đường.

 

Tuổi Dần

Vận khí của tuổi Dần trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Theo tử vi, đúng 16h chiều mai, con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp Dần từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân.

Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ.

Tử vi 16h chiều mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Thần Tài gửi lộc, Thần Phật ban vàng, 3 tuổi 'rẽ trái thấy vàng, rẽ phải thấy bạc', vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Ngọ chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Trong thời gian này, cuộc sống của tuổi Ngọ ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe.

Tử vi 16h chiều mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Thần Tài gửi lộc, Thần Phật ban vàng, 3 tuổi 'rẽ trái thấy vàng, rẽ phải thấy bạc', vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Chỉ cần nắm bắt cơ hội, nỗ lực không ngừng tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, có cả nhà lẫn xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu, tiền cứ ùn ùn chảy vào ví, lộc rải đầy nhà, không có chỗ chất.

Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Tử vi 16h chiều mai, thứ Năm ngày 29/12/2022: Thần Tài gửi lộc, Thần Phật ban vàng, 3 tuổi 'rẽ trái thấy vàng, rẽ phải thấy bạc', vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, dư sức mua nhà tậu xe - Ảnh 3
Tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' đúng hôm nay, thứ Tư ngày 28/12/2022: Bước chân ra cửa Thần Tài chờ sẵn, tha hồ hưởng lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến, nhà cửa vàng đổ đầy két

Xin chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' đúng hôm nay, thứ Tư ngày 28/12/2022: Bước chân ra cửa Thần Tài chờ sẵn, tha hồ hưởng lộc, tiền bạc ùn ùn kéo đến, nhà cửa vàng đổ đầy két

3 con giáp tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, liên tục gặt hái trái ngọt, sự nghiệp hái ra tiền, một bước vào thế giới giàu sang.

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