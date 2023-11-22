Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 16:05

Đúng 9h ngày 23/11/2023, 3 con giáp sau sự nghiệp vững vàng, tay trắng vẫn phát tài, chẳng cần bon chen cuộc đời cũng nở hoa.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm việc với năng suất cao, tạo ra nhiều thành công vang dội.   

Công việc: Người tuổi Dần chu đáo, làm việc với năng suất cao, tạo ra nhiều thành công vang dội. 

Tình cảm: Bạn luôn mang đến cho đối phương cảm giác an toàn khi ở cạnh.   

Tài lộc: Tài lộc đang có nhiều, tha hồ mua sắm những món bạn yêu thích.

Sức khoẻ: Cơ thể khỏe mạnh nhờ ăn uống điều độ, chịu khó thể dục thể thao.

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuổi Tý có nhiều cơ hội thay đổi cuộc sống trong thời gian tới. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Con giáp này có thể tìm được cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thêm thu nhập.

Đúng 23/11/2023, người tuổi Tý ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh tìm được khách hàng mới, việc buôn bán diễn ra suôn sẻ. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng, đề bạt vào một vị trí cao hơn.

Tương lai gần, công việc của tuổi Tý không gặp khó khăn. Bản mệnh làm 1 hưởng 10, tiền của dồi dào.

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Mão hiện đang đầy năng lượng và đam mê, đặt ra những mục tiêu vĩ đại và không ngừng phấn đấu để đạt được. Điều đáng mừng là càng cố gắng, kết quả lại càng ấn tượng, thậm chí có thể vượt xa những kỳ vọng của chính bản mệnh.

Mối quan hệ xã hội đóng vai trò quan trọng trong thành công hiện tại của tuổi Mão. Con giáp này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí còn có người có thế trợ lực trong cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, có lẽ tuổi Mão đã dành quá nhiều thời gian và tâm hồn cho công việc, và đã bỏ qua việc chăm sóc mối quan hệ cá nhân. Hãy tìm cách tạo ra sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp để bảo đảm hạnh phúc và thịnh vượng ở cả hai lĩnh vực này.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp hưởng trọn cát khí, đắc tài đắc lộc, cuộc đời sang trang mới, làm gì cũng thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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