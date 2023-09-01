Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm lộc, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Bảy ngày 2/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn may mắn trong công việc, buôn may bán đắt, xin việc suôn sẻ, thi cử được điểm tốt. Con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ, chỉ đường cho nên không mất sức, nhìn chung may mắn trong ngày rất lớn.

Tuy nhiên con giáp này phải cẩn thận vì tình cảm có dấu hiệu lục đục. Con giáp này nên tránh đối đầu với người khác, nếu có va chạm tốt nhất nên nhường nhịn cho qua rồi tính kế lâu dài, cũng không nên đưa ra quyết định lớn. Có thể tận dụng sự khéo léo của mình để thoái thác các công việc khó khăn thì càng tốt.

Vận trình tiền bạc cũng khả quan hơn, chính tài vững mạnh, dù làm một việc cũng rủng rỉnh. Người buôn bán kinh doanh có thêm hướng phát triển mới khá tốt, có thể cân nhắc để theo đuổi mặt hàng mới để có thêm tiền lãi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách kiên định, không ngại đối diện với khó khăn. Họ luôn sẵn sàng tìm cách khắc phục các các vấn đề trở ngại trước mắt. Trong cuộc sống cũng như công việc, bản mệnh luôn nỗ lực hết mình để đạt thành công.

Tử vi dự báo rằng, sau 2/9, tuổi Tỵ vượng đường tài lộc, làm ăn suôn sẻ. Con giáp này dám nghĩ dám làm lại gặp thời đổi vận nên những kế hoạch sẽ được hoàn thành một cách thuận lợi. Không chỉ có đường công danh tốt đẹp, người tuổi Tỵ cũng gặp nhiều may mắn trong tình yêu. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể gặp được đối tượng khiến con tim rung động. Người đã có gia đình trải qua những ngày tháng êm ấm, tình cảm càng thêm gắn bó thân thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay làm việc gì cũng may mắn, ai cũng yêu thích.

Công việc: Người tuổi Dậu tuy không giỏi hết công việc, nhưng may mắn luôn mỉm cười cùng bạn.

Tình cảm: Hôm nay, bạn có buổi hẹn hò cùng người bạn ở xa.

Tài lộc: Đi đến nhiều nơi tìm cơ hội học hỏi, kinh doanh tốn khá nhiều chi phí.

Sức khỏe: Đi đường cần cẩn thận, tránh để những vật khác làm cản trở bạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.