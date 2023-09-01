Đúng 6h30 sáng mai, thứ Bảy 2/9/2023: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tặng vàng 9999, tài lộc cực vượng, giàu có khó ai sánh bằng

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay suôn sẻ trong mọi việc bạn làm.

Công việc: Người tuổi Dần rất nóng tính, nên công việc yêu cầu phải chỉn chu hoàn toàn, bạn làm việc rất nghiêm túc.

Tài lộc: Bạn quản lý tài chính đạt hiệu quả, luôn cố gắng hoàn thiện mục tiêu kinh tế bản thân đề ra.

Sức khỏe: Duy trì những bữa ăn đều đặn, để dạ dày không còn đau hay khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người thông minh, lanh lợi, giỏi giao tiếp và thích kết bạn nên đi đến đâu cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Ngoài ra, con giáp này cũng là người có năng lực làm việc xuất sắc, suy nghĩ tỉ mỉ và giỏi phán đoán nên thường xử lý công việc hiệu quả. Thời gian tới, nhờ được cát tinh soi chiếu, người tuổi Tỵ sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông mọi việc.

Trong công việc, con giáp này được quý nhân soi đường dẫn lối nên dễ dàng nhận được sự tin tưởng và khen ngợi của cấp trên, đồng nghiệp. Những dấu hiệu này mang đến cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Nhờ tâm thế nỗ lực không ngừng, con giáp này sẽ có kinh tế ngày càng vượng phát và suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 2/9/2023 hôm nay đem tới nhiều tin vui cho công việc của Mão. Thông qua các mối quan hệ xã hội mà bản mệnh giành được hợp đồng tốt, nắm giữ thông tin quan trọng giúp sự nghiệp thăng tiến. Người làm tự do làm ăn suôn sẻ.

Tài lộc may mắn nên lộc về đầy tay tuổi Mão. Không cần biết người khác nói về bản mệnh như thế nào nhưng mỗi đồng tiền bản mệnh làm ra đều quý giá và chân chính. Nay có cả lộc ăn uống, tiệc tùng, nếu được mời ăn thì con giáp này cứ mạnh dạn đón nhận.

Tình cảm cũng trên đà khởi sắc. Buổi tối hãy ở bên gia đình và trò chuyện với nhau thật vui vẻ đừng mang việc về nhà rồi quát mắng người thân. Con cái cũng hiểu chuyện và thương cha mẹ hơn nhiều, sự nhân từ của bản mệnh là liều thuốc dạy dỗ con cái nên người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.