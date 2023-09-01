Tử vi ngày mai, thứ Bảy 2/9/2023 của 12 con giáp: Tuất có vận kim tiền, Mùi tình cảm đổ vỡ, Dần tình duyên viên mãn

Tử vi ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất rất năng động trong công việc.

Tình cảm: Không bận rộn với công việc, bạn sẽ có kế hoạch dành riêng cho bản thân và người mình thương.

Công việc: Người tuổi Tuất có thừa sự năng động, luôn cố gắng hoàn thành công việc như ý muốn của bản thân.

Tài lộc: Biết được nhiều nguồn tài chính thăng hạng, luôn quan tâm đến những kênh đầu tư thông minh.

Sức khoẻ: Lịch làm việc dày đặc, làm cho bạn khá mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên khá thuận lợi và hanh thông tốt đẹp vào ngày 2/9. Bản mệnh hơn ai hết biết rõ mình cần phải làm gì để cải thiện các vấn đề trước mắt. Bằng bản lĩnh và sự bình tĩnh hiếm có, tuổi Mùi đã không để các khó khăn làm ảnh hưởng đến đường công danh quá lâu.‏

Vận trình tình cảm của bản mệnh vẫn sẽ "êm đềm như nước" khiến nhiều người xung quanh phải trầm trồ. Người có đôi tuy không có nhiều thời gian gặp mặt nhưng vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nhờ vậy nag tình cảm lứa đôi không gặp phải trục trặc hay xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.