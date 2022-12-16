Đúng 9h sáng mai (17/12/2022), 'Thần Tài gõ cửa', 3 con giáp ăn trọn lộc trời, tiền của dồi dào, muốn gì mua nấy, may mắn liên miên, tha hồ hưởng phước

Tuổi Thân

Gắn liền với tính cách của người tuổi Thân là sự hoạt bát, lanh lợi lại khéo léo, đa tài. Dù cuộc đời có bước qua nhiều thăng trầm nhưng người tuổi Thân luôn cố gắng xuất hiện với hình ảnh vui vẻ và hóm hỉnh. Bởi họ hiểu rằng, năng lượng tích cực chính là cội nguồn thu hút may mắn.

Nếu bạn nhìn thấy bên ngoài họ mang một vẻ xù xì, gai góc thì thực chất bên trong họ đang sở hữu một trái tim nghĩa hiệp và đong đầy sự chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân chẳng phải gương mặt trang bìa của số mệnh “cậu ấm, cô chiêu" mà họ là kết quả của sự tu dưỡng, bươn trải. Bởi vậy, nếu bạn nhìn thấy bên ngoài họ mang một vẻ xù xì, gai góc thì thực chất bên trong họ đang sở hữu một trái tim nghĩa hiệp và đong đầy sự chân thành.