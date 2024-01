Đúng 7h ngày 17/1, 3 con giáp phú quý đủ đường, tiền tình đỏ thắm, vô tư hưởng lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tài lộc: Bạn chi tiêu thoải mái, sẵn sàng chi trả cho những việc liên quan đến ngoại giao.

Sức khoẻ: Bạn dễ say xe khi di chuyển nhiều, nên chuẩn bị thuốc phù hợp.

Tuổi Mùi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi chính là con giáp may mắn và hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong thời gian này.

Thời gian trước bị hung tinh Bàn Cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, khiến người tuổi Mùi có đôi chút mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước vào ngày mới tuổi Mùi sẽ có những khoản hoạnh tài tốt. Nếu người tuổi Mùi bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Người tuổi Mùi còn có vận đào hoa nếu còn độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 17/1/2024, tuổi Ngọ gặp may mắn trong công việc. Con giáp này đã gạt bỏ được cái tôi cá nhân nên làm việc gì cũng thuận lợi như ý. Đầu năm bản mệnh nên chọn giờ xuất hành để cầu tài cầu lộc cho một năm làm ăn may mắn, bình an.

Đường tài lộc may mắn hơn một chút, tiền thưởng cuối năm khiến bản mệnh an tâm phần nào trong dịp Tết. Bản mệnh không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính. Tiền bạc chi tiêu có phần nhiều hơn bình thường nhưng cũng không tới mức phải cân đo đong đếm, vẫn thoải mái chi tiêu.

Vận trình tình cảm cũng may mắn hơn. Đầu xuân năm mới con giáp này dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho gia đình và những người thân yêu. Bản mệnh có cơ hội gặp lại bạn cũ và người thân ở xa, tình cảm vô cùng nồng thắm, không khí sum vầy đến hết ngày.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

