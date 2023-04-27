Đúng 7 ngày nữa, các con giáp sau sẽ có được căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi

Người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Con giáp tuổi Dậu được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng.

Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc.

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, tuổi Dần nhiều tin vui. Có thể những khoản đầu tư nằm im trước đó đang dần dần sinh lời, giúp bản mệnh có một túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này cảm thấy tin tưởng hơn vào định hướng của mình.

Người trẻ tuổi cũng gặp nhiều thuận lợi trên con đường học tập hoặc thi cử của mình. Con giáp này đã cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả đáng tự hào. Hãy luôn tiến về phía trước, đừng sợ những khó khăn, rắc rối bất chợt.

Tuổi Mão

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Sao Thái Dương vốn là một cát tinh nên khi nó xuất hiện trong vận trình tuần mới của tuổi Mão sẽ là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh. Đường công danh sự nghiệp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn phần nào. Thực ra con giáp này đang rất cần đến sự thúc đẩy và may mắn để sớm đạt được mục tiêu đã đề ra, hôm nay chính là ngày gặp may của bạn.

Cát khí cũng giúp tài lộc thăng hoa, tài chính rủng rỉnh, những người làm công việc cố định tuy chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lương chính nhưng thu nhập hiện tại đủ khiến bạn hài lòng. Người kinh doanh tự do sẽ thoải mái hơn khi có nhiều nguồn thu khiến bạn thực sự vui mừng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.