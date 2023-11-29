Đúng 6h sáng nay, thứ Tư (19/11): 3 con giáp tài phú rộng mở, tiền bạc chật túi, đổi vận giàu sang, thu nhập tăng lên gấp 5 gấp 10

Hôm nay, tổng thể vận thế của tuổi Sửu cũng đang tăng lên, thói quen sống sẽ được thay đổi. Vận trình tình duyên hôm nay khởi sắc, có thể hòa giải với đối phương, tình cảm tốt đẹp như xưa.

Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, nên cẩn thận làm trễ nải công việc của người khác. Tài lộc hôm nay tăng tiến, nên lập kế hoạch thật tốt để giảm bớt tổn thất cho các dự án lâu dài.

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Tuổi Hợi

Theo tử vi, vận may của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện đáng kể vào cuối tháng 11/2023 dương lịch này. Dưới sự che chở của Thần Tài và sự phù hộ của Bồ Tát, bản mệnh đương nhiên sẽ có tài lộc dồi dào, phúc lộc song toàn trong cuộc sống.

Người làm công ăn lương phát huy ổn định và nổi trội nên hứa hẹn lương thưởng vô cùng hậu hĩnh. Kết quả này là nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của bạn suốt thời gian qua, làm nền tảng cho những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Với tính cách ham học hỏi, sự kiên nhẫn và không ngừng hoàn thiện bản thân, người tuổi Hợi không chỉ duy trì mà còn nâng cao năng lực cá nhân. Sự chăm chỉ và cống hiến của bạn cuối cùng đã được đền đáp, mở ra một giai đoạn công việc suôn sẻ hơn và thu nhập ngày càng tăng. Chất lượng cuộc sống ngày càng khá giả, không còn phải lo lắng về tiền bạc, những ngày tới sẽ trở nên hạnh phúc và viên mãn hơn.

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Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Dần cần thận trọng khi trao đổi ý kiến với cấp trên. Trong trường hợp quan điểm không đồng nhất, nên linh hoạt trong việc thay đổi quan điểm thay vì kiên quyết theo đuổi quan điểm cá nhân.

Người làm lãnh đạo không nên áp đặt quyền lực và loại bỏ các ý kiến của cấp dưới. Bản mệnh khẳng định rằng không thể nắm bắt tất cả mọi vấn đề, và có thể cấp dưới mang lại cái nhìn thực tế và chi tiết hơn về một vấn đề nào đó.

Về sức khỏe, Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh xa mọi rủi ro tổn thương, va chạm, phẫu thuật, hoặc châm chích ở những vị trí như phía trong cổ tay, đùi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

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(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.