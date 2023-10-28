Đúng 3 ngày tới (31/10) , hết tháng là hết khổ, 3 con giáp TIỀN ĐẺ RA TIỀN, tháng 11 hầu bao rủng rỉnh, phát tài cực to

Những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân tương trợ, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, những ngày tới ngập trong nhung lụa.

Tuổi Thìn

Quyết đoán, có tài mưu lược và không sợ khó khăn nên dù sinh ra trong gia đình có điều kiện Thìn cũng không ỷ lại. Họ tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên để khẳng định tài năng, thực lực của bản thân nên từ đồng nghiệp đến cấp trên ai cũng kiêng nể.

Tử vi năm 2024 dự đoán, từ tháng 11 trở đi con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Trong những ngày tới, sự nghiệp và tình duyên của Thìn đều khởi sắc, tài vận bắt đầu có chuyển biến tích cực, cuối năm viên mãn tuyệt vời.



Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chịu thương chịu khó, có tham vọng nên dù hiền lành, dễ gần là thế nhưng Mùi không hề mềm yếu. Mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có gan làm giàu nên Mùi chẳng hề chùn chân mỏi gối trước khó khăn.

Dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường con giáp bản lĩnh này vẫn vượt qua tất cả, tự gầy dựng cơ ngơi đồ sộ, khối tài sản cực khủng. Hết tháng Giêng là hết khổ, trong 3 tháng tới Mùi cứ mở rộng cửa đón tài lộc vào nhà, sung sướng như tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát, biết tận dụng mối quan hệ để tiến thân nên con giáp tài năng này được cấp trên cất nhắc, thăng tiến cực nhanh. Nhờ được thăng chức nên thu nhập của Thân tăng đáng kể, giúp họ tiết kiệm được số tiền khá lớn.

Đây chính là thời cơ để Thân đầu tư kinh doanh, tiền đẻ ra tiền. Càng dấn thân, tập trung làm ăn con giáp giàu sang này càng vượng phát, cả năm 2024 “tiền đè trúng người”.

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