Đúng 20h ngày mai (20/4): Người "phi mã" công danh, tình tiền như "mơ", sống đời vẻ vang, kẻ hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đủ đường

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 16:41

Con giáp này có thể thu về khoản tiền rủng rỉnh thông qua những khoản thu nhập phụ khác. Điều này giúp bạn gạt bỏ gánh nặng về chuyện “cơm áo gạo tiền”

Tuổi Mùi

Sách tử vi 12 con giáp cho biết Tuổi Mùi được Thực Thần nâng đỡ nên ngày 20/4/2023 sẽ có thể nhận được tin vui từ công việc, sắp được đi công tác hoặc thăng chức, người kinh doanh thì có khách hàng ủng hộ. Có vài người ngỏ lời hợp tác làm ăn nhưng bạn đang xem xét. Tình cảm bình yên nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa.

Tâm trạng tốt như này, con giáp tuổi Mùi đừng bỏ lỡ những cuộc hẹn hò, gặp gỡ bạn bè nhé. Biết đâu trong cuộc gặp đó bạn sẽ tìm thấy người trong mộng vì vận tình duyên đang thắm sắc. Hãy dùng thời gian yên tĩnh này để tìm hiểu về các khoản đầu tư mới. Bạn thực sự nên nỗ lực, bởi vì mọi thứ đang hoạt động trơn tru và bạn sẽ sớm có những ý tưởng mới.

Đúng 20h ngày mai (20/4): Người 'phi mã' công danh, tình tiền như 'mơ', sống đời vẻ vang, kẻ hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm tuần này của tuổi Mão được 12 con giáp dự đoán không mấy may mắn. Có lẽ chính bạn cũng cảm nhận được rằng chuyện tình cảm đã đến lúc dừng lại, không phải lúc nào níu kéo cũng là điều tốt.

Ngược lại công việc không có gì đáng lo ngại, bạn thực sự cảm thấy may mắn khi có được một công việc phù hợp, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và mua sắm một chút đồ cho bản thân nhé.

Đúng 20h ngày mai (20/4): Người 'phi mã' công danh, tình tiền như 'mơ', sống đời vẻ vang, kẻ hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu không hề dễ dàng. Tinh thần uể oải và thiếu tập trung là nguyên nhân khiến cho người tuổi này đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc hiện tại. 

Vận trình tình cảm hòa thuận, ấm êm. Tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất. 

Đúng 20h ngày mai (20/4): Người 'phi mã' công danh, tình tiền như 'mơ', sống đời vẻ vang, kẻ hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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