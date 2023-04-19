Bà Quan Âm chỉ đích danh, 3 con giáp làm việc gì cũng thành công, dễ đổi vận tiền tài, ôm khối tài sản kếch xù trong tháng 3 (AL) tới

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý tương đối thuận lợi. Bắt đầu một ngày mới cũng là lúc mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình trong công việc. Song, công việc đôi khi khó tránh khỏi rắc rối xảy ra nhưng bản mệnh đều giải quyết một cách ổn thỏa.

Người độc thân vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương do quá ham mê trong công việc. Người có đôi có cặp đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người bạn đời của mình.

Tuổi Sửu nên cẩn trọng trong các quyết định chi tiêu để tránh hao tiền tốn của. Bạn cũng nên tránh xa những trò đỏ đen vì dễ dẫn tới thua lỗ, nợ nần.

Chuyện tình cảm không ổn do bạn quá vô tâm khiến cả hai thêm xa cách. Đã đến lúc cả hai cần ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau trước khi xích mích thêm căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ chịu ảnh hưởng từ cục diện ngũ hành tương sinh nên có những tín hiệu khởi sắc, bạn nhận được nhiều món hời từ các dự án làm thêm. Túi tiền rủng rỉnh giúp cho bạn trở nên chủ động hơn với các khoản chi tiêu trong ngày. Mặt tình cảm được Tam Hội chiếu cố nên khá dễ chịu.

Yêu ai cũng được, nhưng nhất định phải biết yêu bản thân mình. Bạn nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh và thích làm quen với bạn mới. Tuy nhiên, do Tỷ Kiên lâm vận, tuổi Ngọ không đạt được sự đồng tình, thống nhất trong công.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm