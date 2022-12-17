Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 10:29

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), 3 con giáp sau đây đi đến đâu sẽ hưởng phước lành đến đó, có gì khó đã có quý nhân phù trợ, công việc hanh thông không phải lo nghĩ.

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số viết rằng, con giáp tuổi Dần được xem là một trong những con giáp may mắn, thường gặp nhiều quý nhân trong cuộc sống. Chưa kể, bản mệnh cũng là người có trách nhiệm với những việc mình làm, luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả tình cảm lẫn tiền tài.

Thời gian gần đây, có thể là giai đoạn khổ tận cam lai của tuổi Dần vì nhiều lý do. Nhưng đúng 2 ngày tới (18, 19/12), cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 1
Cuộc sống của tuổi Dần sẽ ngày càng có nhiều diễn biến tích cực. Đặc biệt, người tuổi Dần vốn thông minh, tháo vát lại có ý chí hơn người nếu có cơ hội đầu tư thì không nên bỏ lỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sách tử vi - tướng số viết rằng, trong cuộc sống, những người tuổi Thân không những luôn hành xử khôn khéo mà còn rất thông minh và linh hoạt. Con giáp này thích hợp trong các công cuộc đàm phán bởi lẽ từ cách trò chuyện hài hước hóm hỉnh của bản mệnh khiến đối phương cảm thấy tin cậy và có thể tiến hành hợp tác dễ dàng hơn.

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 2
Được quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), người tuổi Thân gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Được quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Đối với người làm ăn, kinh doanh buôn bán thì công việc sẽ rất khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều.

Thời điểm này, con giáp may mắn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà nhận thấy rằng có giá trị. Người tuổi này đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý không thiếu tham vọng và nghị lực. Con giáp này sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền - Ảnh 3
 Con giáp này sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 2 ngày tới (18, 19/12), người tuổi Tý sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Tý. Con giáp này sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

Trên con đường công việc, có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, người tuổi Tuất gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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