Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 18/12/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 09:55

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 18/12/2022, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận vô vàn may mắn cả về tài lộc và tình cảm.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mão trời sinh chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Qua ngày 31/8, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của con giáp này cũng ngọt ngào hạnh phúc. Thời gian tới, là thời điểm người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 18/12/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 1
Thời gian tới, là thời điểm người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn luôn toát lên vẻ tự tin, sức mạnh và bất khả chiến bại. Trong cuộc sống, con giáp này luôn độc lập, có ý thức nỗ lực vươn lên bằng chính khả năng của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh còn là những người sinh ra với nhiều may mắn, đi đâu làm gì cũng dễ gặp được quý nhân. Vốn là người có tài, nay được thêm quý nhân giúp đỡ, người tuổi này có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng. 

Từ ngày 18/12/2022, với sự phù trợ của sao tài lộc, người tuổi Thìn sẽ gia tăng tài lộc và gặt hái được nhiều thành công. Những gì người cầm tinh con Rồng đạt được hoàn toàn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Bản mệnh không sợ thất bại và sẽ không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ, tin tưởng mình. Với người làm công ăn lương, con giáp này có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, nhưng chỉ cần cố gắng, thách thức sẽ thành cơ hội để bản mệnh khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương cho người tuổi này.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 18/12/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 2
Bản mệnh không sợ thất bại và sẽ không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ, tin tưởng mình. Với người làm công ăn lương, con giáp này có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Ngọ là người có mục tiêu, chí hướng rõ ràng. Trong công việc, con giáp này luôn tràn đầy nhiệt huyết và giàu ý tưởng sáng tạo. Bản mệnh có tinh thần cầu tiến, không dễ dàng bằng lòng với những gì mình đã có.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 18/12/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 3
 Người tuổi này sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân. Con giáp này nên mạnh dạn hơn nữa trong việc đón nhận những cơ hội tốt đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù đạt được thành tựu hay gặp phải trở ngại trên đường đi, những người sinh năm ngựa cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước. Người tuổi này biết nhìn xa trông rộng, có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh. Con giáp này luôn nỗ lực để bứt phá trong công việc và phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Từ ngày 18/12/2022, con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh vốn đã can đảm, tháo vát và thực tế. Người tuổi này sẽ nhận được nhiều cơ hội hơn để phát triển bản thân. Con giáp này nên mạnh dạn hơn nữa trong việc đón nhận những cơ hội tốt đến với mình. Đây là khoảng thời gian sự nghiệp kinh doanh của họ phát triển vượt bậc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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