Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, cơ may trúng số nhận được số tiền khủng, hỷ sự bồng tay

Tâm linh - Tử vi 21/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tích góp được gia tài bạc tỷ, vận đỏ như son đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ cũng là con giáp có phúc có phần. Họ được trời ban dung mạo xuất chúng, năng lực phi thường. Họ thường thành công từ khi rất trẻ và sớm kết hôn với người đàn ông/phụ nữ thành đạt, giỏi giang.

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ đều rất tài giỏi, xuất sắc và giàu tham vọng trong công việc. Họ thường kiếm tiền bằng chính nỗ lực của bản thân chứ không nhờ đến người khác giúp đỡ. Người tuổi này cũng may mắn có gia đình ấm êm, ít xáo trộn.

Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023 con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào, đủ tỉnh táo, minh mẫn để làm việc không nghỉ.

Người làm công ăn lương sẽ nhận được nhiều dự án, bắt đầu những chuyến công tác xa. Người đi làm ăn xa có tin về, công việc thuận lợi, tiền lương, thưởng tháng sau cao hơn tháng trước. Làm việc chăm chỉ, con giáp tuổi này kiếm tiền về đầy túi, giúp gia đình có cuộc sống ấm no, thoải mái hơn trước.

Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, cơ may trúng số nhận được số tiền khủng, hỷ sự bồng tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn có Thiên Đức chiếu mệnh, tương trợ nên công việc cũng suôn sẻ hơn. Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023 là thời điểm để bạn trở nên mạnh dạn thực thi những tham vọng của mình. Vào lúc này, bạn cần giữ vững tinh thần làm việc để không bỏ lỡ cơ hội. Thời điểm này, bạn có hỗ trợ trong việc kinh doanh, bạn có cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ triển vọng.

Tuy nhiên vẫn cần suy tính kỹ càng. Nếu muốn đầu tư, bạn có thể xem xét tiến hành ở thời điểm đầu tuần để chớp lấy thời cơ tốt nhất, tài vận đang lên cao. Chuyện tình cảm thì không có biến động gì quá lớn.

Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, cơ may trúng số nhận được số tiền khủng, hỷ sự bồng tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023, người tuổi Tuất tràn đầy năng lượng, thu hút nguồn cát khí khá vượng.

Dù không phải làm việc nhưng bản mệnh vẫn có những khoản thu hoạch đáng kể, có thể là được người khác mang đến một dự án đầu tư trước đây bất ngờ thành công sớm hơn dự kiến.

Vận trình tình cảm hài hòa, bản mệnh điềm đạm, biết cách cư xử nên không khí gia đình cũng vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Bạn nên dành thời gian cho gia đình trong lúc này, những buổi tụ tập bạn bè còn rất nhiều thời gian.

Với người độc thân, đào hoa thắm sắc đang đứng về phía bạn. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Đây là dịp vui, đừng để những cảm xúc khó nén trong tim dằn vặt khiến bạn ủ rũ cả ngày dài.

Đúng 19h thứ Năm ngày 21/12/2023: 3 con giáp được Thần Tài ban vàng ban bạc, cơ may trúng số nhận được số tiền khủng, hỷ sự bồng tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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