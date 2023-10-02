Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (2/10/2023): 3 con giáp nhận lộc trời cho, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Tử vi ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có nhiều thắc mắc trong công việc, không tìm được người giải quyết cùng bạn.

Công việc: Người tuổi Tý đang có nhiều ước nguyện cho tương lai, bạn làm việc chăm chỉ hằng ngày để hoàn thành mục tiêu hiện tại.

Tài lộc: Cơ hội đầu tư hiện tại cho bạn nhiều thách thức, cố gắng học hỏi và đầu tư thông minh.

Sức khỏe: Cố gắng cải thiện sức khỏe, rèn luyện thể thao khi bạn có đầy đủ dụng cụ tập luyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão tính tình rộng lượng, số mệnh cao quý, có sức sống ngoan cường và tinh thần chiến đấu. Con giáp này không sợ thất bại, luôn sống và làm việc với sự nhiệt huyết.

Đúng 17h chiều nay (2/10/2023), người tuổi Mão mở ra bước ngoặt trong số phận, có quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tài chính tăng đều, cơ hội liên tục ập đến. Những điềm lành sẽ đến với tuổi Mão, nhất là về đường tài lộc.

Đây là thời điểm cực vượng đối với con giáp này, mọi khó khăn đã được quý nhân hóa giải, Mão hãy sẵn sàng đón tài lộc triền miên. Sự nghiệp bình ổn, công danh sáng rực chính là những điều hỷ sự sắp đến với con giáp này trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp chắc chắn sẽ có một cuộc sống nở hoa, viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 2/10/2023 hôm nay, tuổi Sửu có vẻ đang tự lý tưởng hóa mọi việc. Con giáp này đề cao năng lực cá nhân và đôi khi đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Đây là lý do khiến bản mệnh thường vướng phải rắc rối.

Do đó, hãy cẩn thận khi bắt tay vào làm bất cứ nhiệm vụ gì, đừng quá tự cao. Con giáp này cần lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn và quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ hơn, như vậy thì mới có thể nhìn nhận rõ thực tế trước mắt.

May mắn, vận trình tình cảm của bản mệnh khá triển vọng. Nếu bản mệnh chân thành bày tỏ với người mình thầm mến, rất có thể bản mệnh sẽ nhận được một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.