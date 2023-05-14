Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), những con giáp thoát khỏi số kiếp TAM TAI, chuẩn bị đón áng mây hồng, làm gì cũng giành chiến thắng, chạm đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 14/05/2023 22:16

Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), vận mệnh xoay chiều đổi gió, vận số hóa tan xui rủi, 3 con giáp may mắn cuộc sống đầy niềm vui.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết.

May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình giúp khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé.

Người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng.

Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân,... Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), những con giáp thoát khỏi số kiếp TAM TAI, chuẩn bị đón áng mây hồng, làm gì cũng giành chiến thắng, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 1
Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), Dậu có vận mệnh tỏa sáng. Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của con giáp đúng 16h chiều mai (15/5/2023) cũng khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tượng có mối quan tâm đặc biệt.

Người có cặp có đôi do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

Tuổi Ngọ

Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), người tuổi Ngọ được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, tuổi Ngọ có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Ngọ xóa bỏ mọi vận xui trước đó.

Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), những con giáp thoát khỏi số kiếp TAM TAI, chuẩn bị đón áng mây hồng, làm gì cũng giành chiến thắng, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 2
Đúng 16h chiều mai (15/5/2023) vận xui biến mất, con giáp trở nên may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 5 trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Tuổi Hợi

Câu nói "Xởi lởi Trời cho" rất phù hợp với con giáp tuổi Hợi trong việc làm ăn kinh doanh dịp đầu năm mới này. Cho dù không tính toán quá nhiều, họ cứ cố gắng hết sức làm việc có trách nhiệm với mọi người là may mắn lại tới. Hết cơ hội này cho tới cơ hội khác cứ đến cho dù họ chưa hề lên kế hoạch cho những việc này.

 

Thực tế là khi người tuổi Hợi càng làm càng tốt, nhận được sự tín nhiệm của khách hàng và họ bắt đầu giới thiệu cho nhau, khi tiếng tốt lan xa, khách cứ thể rủ nhau tới mỗi lúc một nhiều hơn.

Đúng 16h chiều mai (15/5/2023), những con giáp thoát khỏi số kiếp TAM TAI, chuẩn bị đón áng mây hồng, làm gì cũng giành chiến thắng, chạm đỉnh vinh quang - Ảnh 3
Đúng 16h chiều mai (15/5/2023) con giáp Hợi may mắn hơn người. Ảnh minh họa: Internet

Đó là lý do tuổi Hợi cũng là con giáp phát tài đúng 16h chiều mai (15/5/2023), họ có nhiều tiền để sắm sửa, "nâng cấp" cuộc sống của mình. Không những thế, tiền bạc càng nhiều càng khiến cho bản mệnh hừng hực khí thế, có thêm động lực để cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa.

Họ là con giáp hay bị làm phiền vì thường được mọi người tin tưởng, nhờ họ giúp đỡ. Thế nhưng ít khi tuổi Hợi kêu ca, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người khi cần. Thời gian này tuổi Hợi lại được họ đáp lễ, giúp lại nhiệt tình.

Đây là lúc mà con giáp tuổi Hợi rất vượng vận quý nhân, khởi sự lớn nhỏ đều có người trợ giúp, rất dễ thành công nếu bạn biết lắng nghe và làm theo các chỉ dẫn của người có nhiều kinh nghiệm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày tới (15-18/5), giải thưởng độc đắc gọi tên 3 con giáp, đón ánh bình minh rực rỡ, thu về khoản tiền khổng lồ, đổi đời trong 1 đêm

Liên tiếp 3 ngày tới (15-18/5), giải thưởng độc đắc gọi tên 3 con giáp, đón ánh bình minh rực rỡ, thu về khoản tiền khổng lồ, đổi đời trong 1 đêm

Liên tiếp 3 ngày tới (15-18/5) may mắn nở rộ giúp 3 con giáp này cầu gì được nấy, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng