Đúng 12 giờ trưa mai (10/12), 3 tuổi chính thức hết khổ, lộc phát toàn gia, nắm chắc trong tay khối tài sản lớn, tương lai tươi sáng

Trong cuộc sống, tuổi Dậu không ngừng cố gắng, nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội để làm giàu. Tử vi học có nói, đúng 12 giờ trưa mai (10/12) cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước sang giai đoạn mới hưng thịnh rực rỡ hơn.

Trời sinh tuổi Dậu là những người có chí tiến thủ, luôn hướng về phía trước để xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc. Những người tuổi Dậu thường vất vả vào lúc trẻ, tuy nhiên đến giai đoạn trung niên vận may của họ lại cực kỳ tốt, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Dưới sự che chở của Tam Hợp cục, người tuổi Dần vượng quý nhân vận, đi tới đâu cũng có người chào đón, làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình. Vận trình nhờ vậy suôn sẻ nhiều bề, dù có vấp phải khó khăn gì đi chăng nữa cũng có người gánh vác, chỉ dẫn vượt một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh sẽ gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, có khả năng mang đến lợi nhuận cực khủng. Từ thời điểm này trở đi, những dự định kế hoạch tưởng chừng như dang dở thì sẽ được vận hành trơn tru, kéo theo tài vận cũng dồi dào.

Cát thần này còn che chở cho đường tình duyên của những người tuổi Hổ. Đào hoa trong ngày nở rộ, người độc thân dễ dàng tìm được hạnh phúc cho mình. Ngày 10/12 cũng là thời điểm thích hợp để bạn dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với người thầm mến. Cát khí lan tràn, bạn sẽ có cơ hội thành công cao hơn mức bình thường. Người có đôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà đối phương luôn dành cho mình.

Chính Tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này, tiền bạc đang theo nhau chảy vào túi người tuổi Dần. Bản mệnh kinh doanh phát tài, buôn bán thuận lợi, thu nhập cũng theo đó mà gia tăng. Bản mệnh có thể tính đến việc đầu tư vào các hạng mục khác để tiền bạc sinh sôi. Người làm công ăn lương hoàn toàn có thể yên tâm vào khoản thu nhập hiện tại.

Tuổi Thân

Đúng 12 giờ trưa ngày mai (10/12), tuổi Thân được thiên tài nâng đỡ nên có cơ hội phất lên nhanh chóng. Một số khoản đầu tư từ trước đó của tuổi Thân có thể bắt đầu nhận được lợi nhuận.

Đây là thời gian bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ công sức lao động của mình. Hơn thế nữa, tuổi Dậu sẽ có những bước chuyển mới trong cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần, làm tiền đề để có cuộc sống sung túc cho những năm sau.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần quan tâm tới sức khỏe, đặc biệt là chú ý đến các bệnh về xương khớp. Người lớn tuổi không nên vận động quá sức, người trẻ tuổi cần quan tâm đến những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.