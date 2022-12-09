Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (9/12), Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', hưởng trọn may mắn, vét sạch túi thần tài, vàng bạc không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 08:05

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 0h đêm nay (9/12), có tới 3 con giáp may mắn, tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới hứa hẹn xán lạn.

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Hợi dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (9/12), Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', hưởng trọn may mắn, vét sạch túi thần tài, vàng bạc không đếm xuể - Ảnh 1
Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn gặp được may mắn. Con giáp tuổi này vượng vận quý nhân, có nhiều người yêu mến, săn đón.

Con giáp tuổi Hợi ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra. Đúng 0h đêm nay (9/12), con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn. Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Người tuổi Hợi kiếm tiền bằng nhiều cách. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc.

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (9/12), Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', hưởng trọn may mắn, vét sạch túi thần tài, vàng bạc không đếm xuể - Ảnh 2
 Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Ngọ cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Đúng 0h đêm nay (9/12), vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Ngọ nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Tuổi Mão

 

Đúng 0h đêm nay (9/12), khi có quý nhân cát tinh trợ lực, tài vận của tuổi Mão khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi này thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài.

Đồng hồ điểm đúng 0h đêm nay (9/12), Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', hưởng trọn may mắn, vét sạch túi thần tài, vàng bạc không đếm xuể - Ảnh 3
Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão có cơ hội gặp được những người bạn - Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm. Người đã có gia đình cũng hưởng cuộc sống yên vui bên nửa kia.

Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão có cơ hội gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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