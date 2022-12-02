Đúng 10 giờ thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp sau gặp toàn điều may, sắp sửa được ngồi trên đống tiền, sự nghiệp đi lên vèo vèo, vận trình hứa hẹn giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 07:41

Đúng 10 giờ thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp này được thần Tài hỗ trợ, có vận trình vô cùng rực sáng, làm gì cũng thành công hơn người.

Tuổi Thân‏

‏Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân vốn là người tài giỏi, thông minh hơn người. Trong công việc, con giáp này là người tự chủ, có khả năng làm việc độc lập và tự tạo được sự nghiệp riêng cho mình. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng bản mệnh bằng hết sức lực của mình sẽ vượt qua một cách đáng ngưỡng mộ.

Đúng 10 giờ thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp sau gặp toàn điều may, sắp sửa được ngồi trên đống tiền, sự nghiệp đi lên vèo vèo, vận trình hứa hẹn giàu sang, phú quý - Ảnh 1
Cuộc sống gia đạo của bản mệnh trong thời gian tới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 giờ ngày mai (3/12), người tuổi Thân khiến người khác phải bất ngờ vì khả năng lội ngược dòng, vượt qua mọi trở ngại để giải quyết công việc êm xuôi, thuận lợi nhất. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân hậu thuẫn, tạo thêm nhiều cơ hội để làm giàu. Chính vì vậy mà tiền đẻ ra tiền, tích góp được khoản tiền không hề nhỏ. Cuộc sống gia đạo của bản mệnh trong thời gian tới cũng tràn ngập niềm vui, tiếng cười rộn rã.

Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn. Hơn nữa, thường ngày người tuổi Thân đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của bản mệnh sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. 

Tuổi Ngọ

Tử vi - tướng số cho hay, Không phải tự nhiên mà tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, thực tế con giáp này đã được rèn luyện trong thời gian dài, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và không bao giờ để những người xung quanh phải lo lắng.

Đúng 10 giờ thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp sau gặp toàn điều may, sắp sửa được ngồi trên đống tiền, sự nghiệp đi lên vèo vèo, vận trình hứa hẹn giàu sang, phú quý - Ảnh 2
Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, vận thế của người tuổi Ngọ có sự khởi sắc trong thời gian tới đây. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên việc kiếm tiền của con giáp này diễn ra dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng theo.

Đúng 10 giờ thứ Bảy tuần này (3/12), người tuổi Ngọ gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng phát triển việc làm ăn. Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Đặc biệt, con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mỹ mãn.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 9/9/2022 cho biết, những người tuổi Dậu may mắn được nằm trong những con giáp phát tài được Ngọc Hoàng sủng ái chỉ cần quơ tay là được biển tiền.

Đúng 10 giờ thứ Bảy ngày 3/12/2022, 3 con giáp sau gặp toàn điều may, sắp sửa được ngồi trên đống tiền, sự nghiệp đi lên vèo vèo, vận trình hứa hẹn giàu sang, phú quý - Ảnh 3
Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Dậu không quá khôn lanh cũng không phải là con giáp có tính khí mạnh mẽ quyết đoán. Nhưng bản mệnh luôn ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc. Người tuổi này vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

Dự đoán, đúng 10 giờ sáng mai, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được sự cất nhắc từ cấp trên khiến cho đường công danh trên đà thăng tiến. Kéo theo đó là cơ hội tăng lương, số dư trong tài khoản tăng lên ngùn ngụt khiến cho chính bản mệnh cũng cảm thấy choáng váng trước sự giàu có của mình. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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