Đúng 10 ngày đầu tháng 10/2024, top 3 tuổi được Thần Tài gọi tên làm đâu thắng đó, tiền chất như núi, tiêu hoài không hết

Tử vi 12 con giáp nói rằng trong 10 ngày đầu tháng 10, người tuổi Mão có cục diện Tam Hội hỗ trợ. Bản mệnh gặp nhiều may mắn, thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp. Những kế hoạch mà tuổi Mão ấp ủ bấy lâu nay có thể được thực hiện một cách suôn sẻ. Con giáp này gặp được quý nhân, chính là những người quen ở ngay bên cạnh. Người này có thể cho tuổi Mão những lời khuyên, đưa đường chỉ lối hoặc đem đến những cơ hội làm ăn quý giá.

Đối với những người bạn sinh năm Thìn, 10 ngày đầu tháng 10 coi như đã có duyên, vận may sẽ cất cánh như rồng. Tại nơi làm việc, bạn sẽ thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo phi thường của mình. Bạn không chỉ có khả năng dẫn dắt nhóm vượt qua khó khăn mà còn đề xuất các giải pháp sáng tạo vào những thời điểm quan trọng, giành được sự đánh giá cao từ sếp và đồng nghiệp.

May mắn làm người cao thượng còn mạnh mẽ hơn. Có lẽ chính sự hướng dẫn của các tiền bối trong ngành hay sự giúp đỡ tận tình của các đối tác đã giúp con đường phát triển sự nghiệp của bạn suôn sẻ hơn. Về mặt may mắn tài chính, bạn có tầm nhìn độc đáo trong đầu tư và quản lý tài chính, đồng thời bạn cũng gặp may mắn về tài chính. Bạn được kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận bất ngờ và hào phóng thông qua các khoản đầu tư nhỏ. Cuộc sống gia đình cũng hòa thuận và hạnh phúc như nhau, sự ủng hộ và thấu hiểu của gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất của bạn.

Tuổi Dần

Là người rõ ràng và có năng lực điều hành mạnh mẽ, không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp nên Dần chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Nỗ lực miệt mài, dám dấn thân nên từ ngưỡng 30 trở đi con giáp giàu có này sẽ lắm của nhiều tiền.

Tiền tài vượng phát, làm mưa làm gió, không chỉ có những bước đột phá trong sự nghiệp mà còn mua nhà sắm xe liền tay là phúc lộc Dần xứng đáng có được trong 10 ngày đầu tháng 10/2024.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm