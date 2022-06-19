U mê trong tình yêu, 3 con giáp nữ cần cẩn trọng tránh phần thiệt thân

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 23:45

Trong số 12 con giáp thì 3 con giáp nữ này được cho là lụy tình.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp ngây thơ, trong sáng, đơn thuần và dường như lúc nào họ cũng nghĩ tốt về người khác. Chính những điều này khiến cho kẻ sở khanh thường nhắm thẳng vào tuổi Mùi. Ai bảo con giáp này quá dễ tin người, ai nói gì cũng tin.

Một khi đã yêu, người ta nói gì Mùi cũng tin. Người ta muốn gì, Mùi cũng cố gắng đáp ứng hết mà không một chút nghi ngờ cũng không thắc mắc điều gì. Toàn tâm toàn ý cho tình yêu cũng tốt nhưng phải đúng người. Bản mệnh nên học cách nhìn người lại. Đừng vội vàng đặt lòng tin vào người khác mà hãy mở to mắt để tránh nhầm lẫn kẻ lừa đảo với người xứng đáng để mình trao gửi cả cuộc đời.

Tuổi Dần

Người ngoài nhìn vào tưởng người tuổi Dần ghê gớm tinh anh thế nào, nhưng kỳ thực đứng trước tình yêu, con giáp này cực kì mơ hồ, chẳng hiểu mình mà cũng chẳng hiểu người. Họ chẳng biết cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu, cứ lãng đãng trôi theo dòng đời nên cực kì dễ bị lừa gạt trong tình yêu.

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Những kẻ lừa tình chẳng những đã lấy đi tâm hồn, thể xác mà thậm chí cả tiền của người tuổi Dần cũng theo đó mà bay mất.

Ở lại phía sau, những chú Hổ của chúng ta vẫn ngây thơ tin rằng người mình yêu vô cùng chân thành và thực lòng với mình, đến cuối cùng cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ kẻ đó.

Tuổi Mão

Con giáp nữ tuổi Mão bình thường là người cẩn thận, tỉ mỉ, vô cùng lý trí, cho dù gặp phải bất cứ việc gì, cũng đều bình tĩnh, lạnh lùng đối diện, không vì cảm tính mà đưa ra quyết định sai lầm.

Tuy vậy, tình cảm lại là điểm yếu của con giáp này. Người nữ tuổi Mão vô cùng cảm tính khi xử lý các vấn đề liên quan đến tình cảm, thậm chí là mất đi khả năng phán đoán.

Con giáp nữ này vốn đa sầu, lại thích chuyện tình yêu lãng mạn, đối với những lời mật ngọt của nam giới thường sẽ không có khả năng từ chối. Chính vì thế, người nữ tuổi Mão rất dễ bị lừa gạt và u mê trong tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo!

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