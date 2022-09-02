Tuần mới rộn ràng, tài vận rộng mở, 3 con giáp sống trong giàu sang thịnh vượng, quý nhân bám gót, lộc lá đủ đầy, cuộc sống viên mãn muôn phần

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 12:32

Sang tuần mới, 3 con giáp này là "đệ nhất thiên hạ" về may mắn.

Tuổi Tý

Sang tuần mới với người tuổi Tý cũng rất tốt đẹp. Mọi chuyện hanh thông, cơ hội quý giá cũng nhiều.

Sự nghiệp của họ có nhiều bước đột phá lớn, lúc nào cũng được đồng nghiệp hay đối tác giúp sức hết mình. Từ đó mà chuyện khó thế nào cũng được giải quyết, đúng kế hoạch, thành công không tưởng.

Từ thời gian này trở về sau, tiền tài ngày một vượng, những ngày đầu tháng là rực rỡ nhất. Vì vậy, có thể nói, người tuổi Tý không phải lo chuyện tiền bạc, cứ yên tâm hưởng thụ thành quả thời gian qua đã cố gắng.

Tuần mới rộn ràng, tài vận rộng mở, 3 con giáp sống trong giàu sang thịnh vượng, quý nhân bám gót, lộc lá đủ đầy, cuộc sống viên mãn muôn phần - Ảnh 1
Sang tuần mới, sự nghiệp của Tý có nhiều bước đột phá lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình.

Trong công việc, người tuổi Ngọ cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người. Những ngày trong tuần mới, vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy.

Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Ngọ nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Tuần mới rộn ràng, tài vận rộng mở, 3 con giáp sống trong giàu sang thịnh vượng, quý nhân bám gót, lộc lá đủ đầy, cuộc sống viên mãn muôn phần - Ảnh 2
Những ngày trong tuần mới, vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Giống như những chú Trâu, người tuổi Sửu rất chăm chỉ, sở hữu những phẩm chất tuyệt vời. Họ thật thà, biết chịu đựng và sống có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Sang tuần mới là khoảng thời gian khá may mắn với con giáp này khi công việc lẫn vận trình tài lộc đều nhiều phần hanh thông so với trước.

Tiếp nối sự thuận lợi đó, người tuổi Sửu hứa hẹn sẽ đạt được những điều khiến mọi người phải nể phục. Cụ thể, những con giáp có tầm nhìn xa sẽ được Thần Tài chiếu cố, hiệu quả công việc tăng mạnh, đạt được thành tích ấn tượng. 

Cấp trên đánh giá cao năng lực của con giáp này và thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc kéo theo thu nhập cũng cải thiện thêm nhiều phần. Nhìn chung, tậu xe sang hay mua nhà là điều con giáp này hoàn toàn có thể làm được.

Tuần mới rộn ràng, tài vận rộng mở, 3 con giáp sống trong giàu sang thịnh vượng, quý nhân bám gót, lộc lá đủ đầy, cuộc sống viên mãn muôn phần - Ảnh 3
Sang tuần mới, con giáp tuổi Sửu có vận trình tài lộc nhiều phần hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi 7 ngày trong tuần con giáp may mắn tuần mói con giáp giàu có con giáp giàu sang con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch