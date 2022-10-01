Tuần mới đến (3/10 - 9/10): 3 con giáp ăn lộc trời cho, ngồi mát ăn bát vàng, hoan hỷ lọt sổ vàng Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 04:35

Theo tử vi 12 con giáp, sang tuần mới đến sẽ có 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối xán lạn.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đich sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Dậu không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. 

Con giáp tuổi Dậu không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Dậu luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn. Tử vi dự đoán, sang tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, tài vận dồi dào. Những người tuổi Dậu đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

Tuần mới đến (3/10 - 9/10): 3 con giáp ăn lộc trời cho, ngồi mát ăn bát vàng, hoan hỷ lọt sổ vàng Thần Tài - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, sang tuần mới đến, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công. Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Tử vi cho biết, trong tuần mới đến, những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Với những người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Tuần mới đến (3/10 - 9/10): 3 con giáp ăn lộc trời cho, ngồi mát ăn bát vàng, hoan hỷ lọt sổ vàng Thần Tài - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong tuần mới đến, những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết, vào tuần mới đến, những người tuổi Sửu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái nên tha hồ tiêu tiền trong ngày mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Những người tuổi Sửu sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu cũng sẽ có nhiều giây phút vô cùng lãng mạn ngọt ngào bên người thương của mình. Với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn.

Tuần mới đến (3/10 - 9/10): 3 con giáp ăn lộc trời cho, ngồi mát ăn bát vàng, hoan hỷ lọt sổ vàng Thần Tài - Ảnh 3
Tử vi cho biết, vào tuần mới đến, những người tuổi Sửu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước'

Cuối ngày hôm nay (29/9), 3 con giáp kéo hết vận may về nhà, tiền đồ xán lạn, tài lộc đủ đầy như 'cá gặp nước'

Tử vi có nói, cuối ngày hôm nay 29/9, những ngôi sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may đón đầu, 3 con giáp sẽ đón tài lộc vào nhà.

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