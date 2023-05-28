Tuần mới , con giáp được Thiên Ấn chỉ đường, công việc trôi băng băng, lập công lớn mà không gặp khó khăn, tiền đầu tư tích lũy bắt đầu sinh lợi lớn

Tâm linh - Tử vi 28/05/2023 18:18

Tử vi tuần mới của 3 con giáp này cực kỳ hưng vượng.

Tử vi tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới, Thiên Ấn giúp con giáp tuổi Dần nhận ra thông tin đóng vai trò quan trọng, vì thế hãy dành thời gian để thu thập, khám phá những thứ giá trị. Ngoài ra, để tránh lãng phí nguồn lực thì nên tránh xa những người thị phi, chuyên đơm đặt chuyện người khác.

Tuần mới , con giáp được Thiên Ấn chỉ đường, công việc trôi băng băng, lập công lớn mà không gặp khó khăn, tiền đầu tư tích lũy bắt đầu sinh lợi lớn - Ảnh 1
Nhờ có Tam Hợp soi đường chỉ lối mà người tuổi Dần bớt nóng nảy, có thể chủ động hòa giải, nối lại yêu thương với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp soi đường chỉ lối mà người tuổi Dần bớt nóng nảy, có thể chủ động hòa giải, nối lại yêu thương với một nửa của mình. Nếu lâu rồi hai người không có thời gian lãng mạn ở bên nhau thì đây là lúc để hẹn hò riêng tư đấy nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe cộng với tâm trạng không được vững vàng, tự tin. Nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, tham gia các chuyến đi nghỉ dưỡng, du lịch giúp tinh thần tốt hơn.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ tương đối nhẹ nhàng. Bạn vẫn đảm nhận những công việc quen thuộc và không có nhiều thách thức mới. Một số bạn có thể sẽ cảm thấy nhàm chán và đang muốn thay đổi môi trường làm việc của mình.

Tuần mới , con giáp được Thiên Ấn chỉ đường, công việc trôi băng băng, lập công lớn mà không gặp khó khăn, tiền đầu tư tích lũy bắt đầu sinh lợi lớn - Ảnh 2
Vận trình tài lộc tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc tốt hơn. Trong tuần, người tuổi Tỵ không phải đau đầu vì vấn đề tiền nong hay những món nợ lặt vặt. Tuy nhiên, bạn nên ghi chép lại các khoản chi tiêu trong tuần để cân nhắc và rút kinh nghiệm cho những lần sau. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Những con giáp tuổi Tỵ còn đang độc thân dễ gặp được đối tượng thích hợp; còn những người đang yêu sắp tính chuyện ra mắt hai bên gia đình. 

Tử vi tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc quên luôn giờ giấc nghỉ ngơi.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất đam mê công việc, luôn ưu tiên công việc của bản thân lên trên tất cả mọi vấn đề. 

Tuần mới , con giáp được Thiên Ấn chỉ đường, công việc trôi băng băng, lập công lớn mà không gặp khó khăn, tiền đầu tư tích lũy bắt đầu sinh lợi lớn - Ảnh 3
Người tuổi Tuất đang lo lắng cho mối quan hệ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Tuất đang lo lắng cho mối quan hệ hiện tại. 

Tài lộc: Nguồn tài chính cần được tái đầu tư để sinh lời hiệu quả.

Sức khỏe: Dành cho bản thân những giây phút bên người thân thư giãn, và nghỉ ngơi. 

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giap tu vi thang moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 51 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Màn vắng mặt bất ngờ của bố mẹ chồng trong ngày đầy tháng cháu nội và lý do đằng sau

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Sự thật đằng sau cái nắm tay muộn màng của cha tôi trong những giây phút cuối đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Nỗi bàng hoàng của chú rể khi cưới vợ mới trẻ đẹp và tình huống trớ trêu sát ngày cưới

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Ngày ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ và khiến chồng cũ phải nhìn lại

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Bí quyết ứng xử khéo léo giúp người vợ vừa phụng dưỡng bố mẹ đẻ vừa được chồng khó tính ủng hộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả