Tuần mới, con giáp chuyển mình mạnh mẽ, gặp cơn mưa tiền tỷ, một bước lên hương, sống cuộc đời thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 03/06/2023 13:56

Tuần mới của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp này tài vận cực kỳ hanh thông, vượt xa mọi sự mong đợi.

Tử vi tuổi Thân

Tử vi tuần mới vận có Thiên Ấn trợ lực có lợi cho những người đang làm quan hoặc muốn lên chức. Đề xuất của bạn lên cấp trên sẽ được xem xét, tin vui nhiều hơn tin buồn. Những hợp đồng còn bỏ dở sẽ được ký kết suôn sẻ và may mắn, được lộc từ khách. 

Tuần mới, con giáp chuyển mình mạnh mẽ, gặp cơn mưa tiền tỷ, một bước lên hương, sống cuộc đời thượng lưu - Ảnh 1
Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, tuổi Thân khá lộc lá - Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp chiếu cố nên mặt tình cảm cũng tốt đẹp không kém. Chuyện ấm áp nhất trên đời, không gì hơn là có người hiểu, có người thương mình nhé Thân. Hiện tại gia đình bạn vẫn yên ổn, hạnh phúc là may mắn gấp vạn người rồi nên hãy trân trọng. 

Nhờ cục diện Thổ sinh Kim, tuổi Thân khá lộc lá, nên chăm chút cho bàn thờ thần Tài trong nhà nhiều hơn để đón thêm lộc. Ngoài công việc chính, bạn có thêm thu nhập ngoài luồng.

Tử vi tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong tuần mới diễn ra Phúc Họa đan xen. Tốt nhất là người tuổi cẩn thận lời ăn tiếng nói ở môi trường làm việc tập thể nếu không muốn bị người khác nói xấu sau lương. 

Tuần mới, con giáp chuyển mình mạnh mẽ, gặp cơn mưa tiền tỷ, một bước lên hương, sống cuộc đời thượng lưu - Ảnh 2
 Vận trình tình cảm vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Nhờ biết cách quản lý tiền bạc thông minh, con giáp này phần nào “cứu vớt” được những thất thoát trong thời gian trước đó, đồng thời còn mang lại một khoản dư dả để đề phòng những chuyện cấp bách. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm vượng sắc. Đôi lứa yêu nhau gặp nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm sau những chuyện không vui trước đây. Có vẻ như, bạn đã tìm được chốn bình yên sau những sóng gió trong cuộc sống. 

Tử vi tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tình cảm may mắn, tìm được người thích hợp. 

Công việc: Người tuổi Ngọ vận trình công danh có nhiều thay đổi, bạn thường xuyên đi công tác nước ngoài.

Tuần mới, con giáp chuyển mình mạnh mẽ, gặp cơn mưa tiền tỷ, một bước lên hương, sống cuộc đời thượng lưu - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ vận trình công danh có nhiều thay đổi, bạn thường xuyên đi công tác nước ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Tình cảm đến từ một phía dễ làm bạn thay đổi một cách bất chợt.

Tài lộc: Món quà chính là nguồn động lực cho bạn hôm nay cố gắng.

Sức khỏe: Thường tắm đêm khi bạn làm việc muộn.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tuổi ngọ tuổi hợi tuổi thân

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