Tuần mới (5/9 - 11/9): Sao Hồng Loan chiếu mệnh, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, muốn tiền có tiền, phú quý ngút trời xanh

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 08:57

Vận trình vàng son đã đến, sang tuần mới này, 3 con giáp dưới đây sẽ giàu có bất ngờ, kiếm tiền không ngơi tay.

Tuổi Dần

Cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hi vọng mới để tuổi Dần có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc. Con giáp này rất ham học hỏi và có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ cho những công việc tưởng như nhàm chán. Đây chính là lý do khiến bạn có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn.

Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt trong tuần mới vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ. Với những ai đang muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư nên đi cùng với những người có nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích.

Tuần mới (5/9 - 11/9): Sao Hồng Loan chiếu mệnh, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, muốn tiền có tiền, phú quý ngút trời xanh - Ảnh 1
Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt trong tuần mới vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, tuổi Tuất không có nhiều may mắn bằng nhưng nhờ bản lĩnh phi thường mà con giáp này có thể vượt qua mọi khó khăn trắc trở. Con giáp này vốn có ý chí kiên cường, bền bỉ nên không ngại khó, ngại khổ trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua.

Tử vi có nói, vào tuần mới, tuổi Tuất sẽ càng gặp nhiều may mắn. Đây là giai đoạn chuyển mình bất ngờ của con giáp này. Không chỉ được thần tài chiếu cố mà tuổi Tuất còn có quý nhân phù trợ giúp sự nghiệp thăng hoa, tài lộc không ngừng tăng trong những ngày tháng sắp tới.

Tuần mới (5/9 - 11/9): Sao Hồng Loan chiếu mệnh, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, muốn tiền có tiền, phú quý ngút trời xanh - Ảnh 2
Tử vi có nói, vào tuần mới, tuổi Tuất sẽ càng gặp nhiều may mắn. Đây là giai đoạn chuyển mình bất ngờ của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp gặp may trong tuần mới tới, bản mệnh tuổi Thân đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng. Con giáp này có năng lực cộng thêm một chút may mắn, nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp. Có thể thấy, người tuổi Thân kinh doanh tự do, chuyên làm về đầu tư đã nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó.

Với tư duy hơn người lại có sự nhạy cảm cao với sự thay đổi của thị trường tài chính nên bạn thường có những quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng không vì thế mà bạn chủ quan, bạn luôn kiên nhẫn, tìm tòi càng nhiều thông tin càng tốt.

Tuần mới (5/9 - 11/9): Sao Hồng Loan chiếu mệnh, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, muốn tiền có tiền, phú quý ngút trời xanh - Ảnh 3
Là con giáp gặp may trong tuần mới tới, bản mệnh tuổi Thân đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Năm (25/8/2022), Cát tinh nâng đỡ, sao trời soi chiếu, vận trình 3 con giáp nổi bần bật, tài lộc cầu được ước thấy, may mắn vô song

Bước sang thứ Năm (25/8/2022), Cát tinh nâng đỡ, sao trời soi chiếu, vận trình 3 con giáp nổi bần bật, tài lộc cầu được ước thấy, may mắn vô song

Bước sang thứ Năm 25/8/2022 đối với 3 con giáp này sẽ là cột mốc vàng để họ biến giấc mơ thành hiện thực, tiền tài mong cầu bao lâu đổ về lũ lượt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi thứ 7 tử vi ngày 3/9 Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch