Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 22:40

Bước sang tuần mới này, có 3 con giáp may mắn ngập trong nhung lụa, phấn chấn thu về tiền tỷ trong tay, sự nghiệp ngày càng rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Giống như những chú ngựa vừa sinh ra đã có định mệnh "gánh nặng đường xa", người thuộc con giáp này cũng năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để "lao vào những cuộc đua". Họ làm việc hết mình, bất kể đó là việc gì, vượt qua hết mệt mỏi hay khó khăn chồng chất để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chính tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc.

Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, bản thân những người tuổi Ngọ thời gian qua khá vất vả để kiếm tiền. Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7) cho biết, sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Ngọ theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông. Không chỉ quá trình gây dựng tài sản cho bản thân gặp nhiều thuận lợi, một số người tuổi Ngọ sẽ lan toả sự giàu có này cho những người trong gia đình, giúp người thân thuận lợi nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc.

Tuổi Tý

Trong văn hóa nhiều nước phương Đông, con chuột là biểu tượng cho sự thông minh, biết tích lũy và giàu có. Đây cũng là con vật đứng đầu 12 con giáp nên thường đại biểu cho vị trí tiên phong, tương ứng với sự dũng cảm, nhanh nhẹn và tài năng lãnh đạo. Quả thật, những người thuộc con giáp này luôn biết cách đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, tìm cách vượt mọi trở ngại. Họ dám thử, dám thất bại, sau đó không ngừng vượt qua thử thách để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.

Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, bước sang tuần mới này (25/7 - 31/7), những người tuổi Tý sẽ được Thần Tài phù trợ, đánh đâu thắng đấy, đầu tư gì cũng thu về lợi nhuận. Người tuổi Tý sẽ có tài lộc cực kì thịnh vượng, vận may sẽ tự động gõ cửa. Con giáp này được khuyên rằng hãy tận dụng thời gian trong tuần mới này để phát triển đa chiều cả về khả năng kiếm tiền cũng như mở rộng cơ hội kinh doanh.

Đường sự nghiệp hanh thông, Tý có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Tý có nhiều cơ hội để kiếm tiền.

Tuổi Thân

Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo hàng đầu trong 12 con giáp. Những người cầm tinh chú Khỉ còn sở hữu tính kiên định và lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Khi họ đã quyết định điều gì thì khó lòng lay chuyển được, dù phải đối mặt với vô số nguy cơ, sóng gió. 

Tuần mới (25/7 - 31/7) vận khí mới: 3 con giáp từng ngậm đắng nuốt cay, nay gặp thời đổi vận, làm ăn phát đạt, sống sung túc giàu sang đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới (25/7 - 31/7) cho biết, Thân nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên khoảng thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương.

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Thân còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Thân không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Thân vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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