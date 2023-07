Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (25/7): 'ăn ở hiền lành được Phật độ trời thương', 3 con giáp cận kề phú quý, quý nhân nâng đỡ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp ngày càng rực rỡ

Nếu nhà nào có người thân là con giáp tuổi Mùi thì cứ an tâm là gia đình có ngôi sao may mắn chiếu mạng vào đúng 12 giờ trưa mai (25/7). Kể từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Mùi sẽ được trời phật tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực, giúp họ chiến thắng mọi thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tuổi Ngọ là con giáp may mắn vào ngày mai (thứ Hai, 25/7) do được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Ai đang có ý định xuất ngoại làm ăn, thuyên chuyển công tác, càng đi xa thì công việc càng thuận lợi may mắn.

Thời gian này, những vì sao may mắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vận may rủng rỉnh, Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc dồi dào. Bạn sẽ giàu có và hạnh phúc trên đường đi, làm chủ được cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng và luôn muốn làm giàu. Con giáp này có thể sinh ra trong hoàn cảnh không sung túc nhưng không bao giờ phó mặc cuộc đời cho số phận mà không ngừng vươn lên tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, cuộc sống của tuổi Dậu sẽ thăng hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa thứ Hai (25/7), Dậu sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác ở điểm này, người cầm tinh con Gà sẽ có một tháng khá tốt lành, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, phúc lộc tràn trề. Người tuổi Dậu hãy nắm lấy cơ may tài lộc mở ra trước mắt, nếu con giáp này biết nhanh nhạy nắm bắt cơ hội thì còn có được nguồn tài lộc dồi dào như nước chảy trong nguồn chẳng bao giờ cạn nữa.

Không dừng lại ở mức tăng trưởng mà Dậu còn liên tiếp có cơ hội tích lũy, mở rộng các khoản đầu tư. Con giáp này nếu làm về truyền thông, thiết kế hay nghệ thuật, sáng tạo sẽ giàu có vô cùng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm