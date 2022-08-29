Tuần lễ đầu tiên của tháng 9, top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 14:13

Tử vi dự đoán, tuần đầu tiên của tháng 9, 3 con giáp Thìn, Mão, Thân làm gì được nấy, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận và không thiếu thứ gì.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng đa số đều có số mệnh phi thường. Ngay từ khi sinh ra đã là người tài giỏi, nổi bật nhờ tướng mạo, gây ấn tượng bởi tài năng, trong tương lai ắt hẳn là người làm nên việc lớn.

Tử vi dự báo, tuần đầu tiên của tháng 9/2022, tài lộc của tuổi Thìn tăng vọt, không chỉ giàu có mà còn có tiền để cho đi, chia sẻ. Đồng thời, sự nghiệp của tuổi Thìn cũng một đường đi lên, không bị cản trở, nếu làm lãnh đạo, quản lý sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Nếu làm một người kinh doanh, tuổi Thìn làm gì được nấy, bán gì đắt nấy, sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận và không thiếu thứ gì.

Tuần lễ đầu tiên của tháng 9, top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 1
Tử vi dự báo, tuần đầu tiên của tháng 9/2022, tài lộc của tuổi Thìn tăng vọt, không chỉ giàu có mà còn có tiền để cho đi, chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh số mệnh tuổi Mão đã tốt, sang tuần đầu tháng 9 tới đây, tuổi Mão còn có cát tinh chiếu cung tài lộc, không những liên tục gặp may mắn mà còn được Thần Tài phù hộ độ trì. Vì vậy điềm lành cực lớn, nếu nắm bắt được vận may này thì cuộc sống vô lo vô nghĩ, không phú cũng quý, muốn nghèo cũng khó. 

Thêm vào đó, nhờ năng lực tốt, tuổi Mão còn được sếp ưu ái, giao nhiều trọng trách nhận được tiền thưởng hậu hĩnh, có cơ hội thăng chức tăng lương, đón Tết Âm lịch một cách thoải mái, đủ đầy. Hãy tiếp tục rèn luyện bản thân, chăm chỉ tiến lên, thời gian sắp tới tài lộc sẽ đến.

Tuần lễ đầu tiên của tháng 9, top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 2
Trời sinh số mệnh tuổi Mão đã tốt, sang tuần đầu tháng 9 tới đây, tuổi Mão còn có cát tinh chiếu cung tài lộc, không những liên tục gặp may mắn mà còn được Thần Tài phù hộ độ trì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp người tuổi Thân được đánh giá là rất tỉ mỉ trong công việc, hầu như không bao giờ để lọt những điểm đáng nghi. Tuy rằng phản ứng hơi chậm nhưng chậm lại chắc, hơn nữa sức phản kháng mạnh mẽ nên làm việc gì cũng có thể yên tâm.

Tuần đầu tháng 9 sắp đến, dự báo tài lộc của tuổi Thân tăng gấp bội, làm ăn dễ dàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Ngoài ra, tuổi Thân cũng dễ dàng vượt qua cản trở, khó khăn, mặc dù không có lợi lộc cực lớn, giúp đổi vận nhưng tuổi Thân lại thu nhặt được nhiều lộc nhỏ.

Tuần lễ đầu tiên của tháng 9, top 3 con giáp đổi vận phát tài, tiền vàng phủ phê, quý nhân theo gót, trúng ngay vận may hiếm có - Ảnh 3
Tuần đầu tháng 9 sắp đến, dự báo tài lộc của tuổi Thân tăng gấp bội, làm ăn dễ dàng, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói

Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói

Tử vi cho biết, trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, vận may của 3 con giáp mới khởi sắc, giàu có phát tài, làm việc gì cũng thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp may mắn tử vi ngày 26/8

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay