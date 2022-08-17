Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 17:28

Tử vi cho biết, trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, vận may của 3 con giáp mới khởi sắc, giàu có phát tài, làm việc gì cũng thành công.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường điềm tĩnh, khéo ăn nói, rất thông minh và có năng lực. Không những vậy, họ còn là người có tính kiên trì, không ngại khó, không ngại thử thách. Trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch dự đoán, cuộc sống của những người cầm tinh con hổ sẽ có sự khởi sắc. Giai đoạn này trở đi sẽ mở ra những cơ hội kiếm tiền mang lại nhiều của cải.

Ước mơ của những người tuổi Dần vẫn ấp ủ bấy lâu nay sẽ thành hiện thực, mở ra cơ hội mới trong cuộc sống, tài lộc dồi dào, hoài bão lớn trong sự nghiệp. Dù những người này làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ có bất ngờ hoặc nhận được phần thưởng, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng xán lạn. Có thể nói, vận thế của người tuổi hổ sẽ đảo ngược hoàn toàn, có thể gặt hái được những thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp.

Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói - Ảnh 1
Trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch dự đoán, cuộc sống của những người cầm tinh con hổ sẽ có sự khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột có tính cách tương đối đơn giản nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết. Tử vi có nói, 9 ngày cuối tháng 7 cô hồn là lúc những người tuổi Tý sẽ thu nhiều của cải, tài lộc dồi dào, vượng khí. Đặc biệt với những ai thích làm việc thiện, tích đức thì sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ.

Ngoài ra, họ còn là mẫu người đáng tin cậy. Trong thời gian tới, người tuổi Tý nên tích lũy thật nhiều, nắm bắt mọi cơ hội và tận dụng chúc may mắn để có cơ hội chuyển mình trong tương lai. Trong cuộc sống, Tý cũng sẽ gặp được nhiều điềm lành, tránh xa xui xẻo. Nhờ vậy, tiền tài của họ chất chồng, của cải vượng phát, tài lộc đổ vào như thác.

Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói - Ảnh 2
Tử vi có nói, 9 ngày cuối tháng 7 cô hồn là lúc những người tuổi Tý sẽ thu nhiều của cải, tài lộc dồi dào, vượng khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có ưu điểm là tâm tính rất tốt. Vì vậy, tử vi gieo quẻ cho tuổi Mùi khi bước sang 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch thì công danh của họ sẽ thăng tiến, vận đào hoa rực rỡ, người độc thân gặp được một nửa ưng ý, người đã có đôi thì hạnh phúc viên mãn. Từ thời gian này, họ sẽ gặp nhiều may mắn về tài chính lẫn tình cảm.

Số tiền tiết kiệm của người tuổi Mùi sẽ tăng vọt, công việc hanh thông, thuận lợi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ thì may mắn nhất định sẽ gõ cửa. Nếu may mắn nắm được thời cơ, người tuổi Mùi sẽ đạt được điều mình muốn, vững vàng thăng tiến, công danh mở mang, cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Vận may tới tấp trong 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch, 3 con giáp ngồi nhà vẫn có lộc kéo đến, phát tài không ngừng, tình duyên sáng chói - Ảnh 3
Tử vi gieo quẻ cho tuổi Mùi khi bước sang 9 ngày cuối tháng 7 âm lịch thì công danh của họ sẽ thăng tiến, vận đào hoa rực rỡ, người độc thân gặp được một nửa ưng ý, người đã có đôi thì hạnh phúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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