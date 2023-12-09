Tuần đầu tháng 11 âm lịch: Phú quý giàu sang, 3 con giáp kích hoạt năng lực kiếm tiền, may mắn chạm nóc, vấp trúng mỏ vàng

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tuần đầu tháng 11 âm lịch. Những người làm ăn kinh doanh lộc lá nhiều vô kể, kiếm tiền không ngơi tay.

Tuổi Dần Tử vi học có nói, đúng tuần đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Dần sẽ là con giáp được gặp nhiều may mắn. Cát tinh che chở cho bản mệnh êm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong những ngày này. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Xem tử vi hàng ngày cho thấy, sang tuần đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Ngọ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới.

Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống, mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. Bạn hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào về những gì mình đang có bởi chúng được làm ra từ chính đôi tay bạn. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn từ thời gian này. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Cũng là một trong số những con giáp phát tài trong tuần đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Mùi làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình. Không như những người khác sẽ ngồi đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, với nỗ lực của bạn đã được đền đáp khi có thể tự tạo ra cơ hội đổi đời từ thời gian này. Bạn sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính dù tình hình chung có khó khăn thế nào. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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