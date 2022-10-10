Tử vi tuần này (10/10 - 16/10), "nước đẩy thuyền lên", đại vận đã tới, 3 con giáp có Thần Phật hậu thuẫn, tiền bạc như "sóng biển trào dâng", hưởng trọn hồng phúc Trời ban, ngồi rung đùi hưởng lộc cả tuần

Bản thân người cầm tinh tuổi Ngọ là những người rất độc lập, làm việc gì cũng rất can đảm. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp tuổi Ngọ sẽ dũng cảm tiến lên và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ và mong muốn của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn trong tuần này. Họ sẽ có nhiều chuyện vui.

Cuối cùng, mọi việc trong cuộc sống của họ sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Tuần này, vận đen của người tuổi Ngọ sẽ được quét sạch, may mắn đến. Có thể họ sẽ phát đạt trong sự nghiệp và vượng vận đào hoa trong tình duyên.

Tuổi Ngọ cũng là người có trí tuệ xúc cảm cao, đối xử chân thành và dễ hòa đồng. Vì vậy họ có nhiều bạn bè và thường có quý nhân xung quanh. Nhờ đó, lúc gặp khó khăn, họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự nỗ lực của bản thân để "đạp bằng sóng dữ".

Tuổi Ngọ cũng là người có trí tuệ xúc cảm cao, đối xử chân thành và dễ hòa đồng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là con giáp thông minh và luôn suy nghĩ tích cực. Họ cũng không ngừng học hỏi và làm việc chăm chỉ. Họ thường dựa vào tính kiên trì và sự tận tâm của bản thân để làm tốt những việc đơn giản của mình.

Nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ, con giáp tuổi Tỵ có thể kiên trì chờ đến lúc vận may nở hoa, vượng vận quý nhân, phúc khí kéo đến, tiền tài vào cửa.

Tuần này là thời gian người tuổi Tỵ có thêm sức mạnh, tăng thêm khả năng để đạt tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tuần này là thời gian người tuổi Tỵ có thêm sức mạnh, tăng thêm khả năng để đạt tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi có tính cách tương đối điềm đạm. Trong cuộc sống họ không bao giờ dễ nổi nóng, chỉ cần không đụng chạm đến điểm mấu chốt thì họ luôn ăn nói mềm mỏng, cư xử nhã nhặn.

Hơn nữa, dù có gặp những chuyện khó khăn, trắc trở thì con giáp tuổi Mùi cũng bình tĩnh điềm đạm, không bao giờ bướng bỉnh, cố chấp. Họ biết linh hoạt trong mọi việc, trước khó khăn luôn tiến lui thích hợp, không ngại lùi một bước để tiến hai bước.

Dù có lúc chấp nhận thất bại nhưng họ luôn kiên định với mục tiêu của mình, làm việc chăm chỉ để đạt được điều mình muốn. Con giáp tuổi Mùi là người có khả năng và số phận cũng sẽ không bạc đãi, họ sẽ đạt được điều mong muốn trong sự nghiệp của mình.

Tuần này, nếu như không trở thành đại gia thì ít nhất cũng xây dựng được cơ ngơi vững chắc, ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm