Tử vi tuần mới (9/1 - 15/1/2023): TOP 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng

Tâm linh - Tử vi 08/01/2023 07:12

Tử vi dự báo, bước sang tuần mới sẽ có 3 con giáp phát tài liên tiếp, lộc lá đủ đầy.

Tuổi Dậu

Theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Dậu cực kỳ giỏi chiến đấu và có kĩ năng sinh tồn , có nhiều mối quan hệ ngoại giao. Họ luôn có đức tin kiên định và cực kỳ đầu tư cho sự nghiệp của bản thân, dù gặp bất cứ trở ngại nào cũng sẽ kiên trì giải quyết tới cùng.

Tử vi tuần mới (9/1 - 15/1/2023): TOP 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ tính hướng thiện và sự nỗ lực hết mình của họ, quý nhân sẽ bất ngờ xuất hiện, không ai khác chính là người thân trong gia đình vào tuần mới đến. Con giáp này sẽ như cá chép vượt vũ môn, gặt hái tài lộc dồi dào, làm ăn viên mãn, kinh doanh được lộc. Một phát lên tiên, hưởng lộc nhà trời ắt hẳn là viễn cảnh quá gần nếu họ biết tranh thủ cơ hội vàng mười này để đi lên!

Tuổi Ngọ

Tuổi tác càng cao, con giáp tuổi Tuất càng dễ được mọi người nể trọng, miễn là biết cần cù học hỏi không kiêu ngạo, kiên định với đam mê và sở thích mình có, chắc chắn họ sẽ lên dần đến đỉnh cao danh vọng khi ngoài 30. Chưa kể với khả năng vốn có, việc họ đạt tới đỉnh thành công khi còn trẻ tuổi cũng là điều dễ hiểu.

Tử vi tuần mới (9/1 - 15/1/2023): TOP 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều kiện thành công tiên quyết cho họ chính là sự kiên trì, quyết tâm. Bước sang tuần mới dù gặp phải khó khăn cỡ nào, họ cũng luôn có quý nhân là cấp trên và cộng sự giúp đỡ hết mình, làm nên nghiệp lớn. Từ đó, tiền tài cũng ngày một khởi sắc vượt bậc không ngờ, đừng bỏ cuộc sớm nhé!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, tài đức song toàn nhưng nhược điểm của họ là coi trọng vật chất. Việc gì gắn tới tiền là họ luôn căng mắt, chặt lòng nên dễ bị người khác để ý, coi thường. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ với họ chính là bạn bè, người thương nên sang tuần mới đến, con giáp tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, rót lộc vào nhà, phúc tài song thụ, vô cùng hạnh phúc.

Tử vi tuần mới (9/1 - 15/1/2023): TOP 3 con giáp có chạy đằng trời thì tài lộc cũng bám đuôi, may mắn vồ vập, đạp trúng kho vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần làm việc lương thiện, tích đức đủ đầy, ắt hẳn họ sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần để ý sức khỏe, làm việc cân bằng với dinh dưỡng hài hòa, tránh bệnh ngoài da và bệnh đường tiêu hóa.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày 1, 2, 3/1/2023, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp đón Thần Tài và Quý nhân tề tựu, may mắn bội phần, tiền tài dư dả

Đúng ngày 1, 2, 3/1/2023, mưa thuận gió hòa, 3 con giáp đón Thần Tài và Quý nhân tề tựu, may mắn bội phần, tiền tài dư dả

Bước sang ngày 1, 2, 3/1/2023, 3 con giáp sẽ gặp được nhiều điều tốt lành, vận may lội ngược, cuộc sống có nhiều khởi sắc không ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi thứ 7 ngày 7/1/2023 tử vi ngày 7/1/2023 con giap may man tu vi 12 con giap 7/1/2023 tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 49 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Màn ứng xử khó hiểu của mẹ chồng trước dòng họ và giọt nước tràn ly đến từ người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Sự thật đằng sau màn đáp trả nhẹ nhàng của người vợ khi bị mẹ chồng làm khó chuyện tài chính

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên