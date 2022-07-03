Tử vi tuần mới (4/7 - 10/7): chỉ 2 con giáp này được Quý nhân dẫn đường chỉ lối, vận trình lên hương, đắc tài đắc lộc, tiền vào như nước, của cải tới tấp ùa về, đổi đời trong nháy mắt

Theo tử vi 12 con giáp người tuổi Thìn là con giáp ngay thẳng, khảng khái. Họ có sao nói vậy, sống thật thà, có trách nhiệm. Tuổi này mang số mệnh giàu sang phú quý nên dù xuất thân nghèo khó vẫn có thể vượt lên số phận.

Đầu tuần mới từ 4/7 - 10/7, con giáp tuổi Thìn có tài lộc tăng cao, vận xui bay biến. Người tuổi này làm ăn, buôn bán sẽ xuôi thuận, có người đến đặt cọc mua lô hàng lớn, làm đâu gặt đấy, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống của họ suôn sẻ hơn, tương lai ngày càng tươi sáng.

Những người con giáp tuổi rồng có vận quý nhân vượng. Trong cuộc sống, họ thường được người tốt giúp đỡ. Trong cuộc sống, họ là người hiền lành, dịu dàng, quan tâm đến tiểu tiết và luôn tỉ mỉ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Ảnh minh họa

Trong công việc, con giáp này giàu chí tiến thủ, luôn hết mình vì công việc. Con giáp này không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đồng thời cũng luôn chủ động tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

Bắt đầu từ tuần mới, con giáp tuổi Hợi không thiếu tài lộc, điềm lành gõ cửa. Người tuổi này làm công ăn lương thì công việc suôn sẻ, gặt hái nhiều thành tựu.

Trong khi đó con giáp dùng kinh doanh cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn buôn bán ngày càng gặp thời, gặp thế.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo