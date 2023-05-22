Tử vi tuần mới (22/5 - 28/5): Top 3 con giáp vận may tứ phương hội tụ, lộc lá bay đầy nhà, tiền đổ về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22/05/2023 07:14

Trong tuần mới đến, những con giáp dưới đây không chỉ may mắn phát tài mà tình duyên cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới này, những người tuổi Ngọ được điểm danh là một trong số những con giáp may mắn. Dù trên thực tế, không phải phương diện nào bạn cũng đạt được thành công mỹ mãn nhung chỉ cần kiên trì thêm chút thì dễ đạt thành công.  

Tử vi có nói, đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được nhiều từ các mối làm ăn. Nhiều hợp đồng béo bở đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm. Cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi đáng kể trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới (22/5 - 28/5): Top 3 con giáp vận may tứ phương hội tụ, lộc lá bay đầy nhà, tiền đổ về đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tuần mới này, cuộc sống của những người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Tuổi Tý có thể bứt phá mạnh mẽ, giải quyết tất thảy những rắc rối mà mình gặp phải trong công việc. Về phương diện tài chính trong tuần mới này, bạn có thể chi tiêu thoải mái bởi bạn sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Đây chính là thời cơ bội thu công việc làm ăn. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi dần khắc phục được những bất đồng trước đó và ngày càng thêm yêu thương. Bạn sẽ có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người thương của mình. Nếu bạn còn đang độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm hơn đến từ những người bạn khác giới.

Tử vi tuần mới (22/5 - 28/5): Top 3 con giáp vận may tứ phương hội tụ, lộc lá bay đầy nhà, tiền đổ về đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho biết, những người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận trong sự nghiệp nhờ có cát tinh nâng đỡ. Trong thời gian này, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp.

Đối với phương diện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tin vui. Bạn sẽ có thể được giới thiệu cho một vài đối tượng khá triển vọng, ngoài những gì bạn mong đợi. Đừng mãi ôm những nỗi đau trong quá khứ mà sợ yêu, bạn hãy nhanh chóng bước ra và gặp gỡ thêm nhiều người. Đối với vấn đề tài chính, tuổi Dậu tuần mới có thể thu về nhiều khoản thu nhập ngoài lương. Bạn sẽ thoái mái chi tiêu mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Tử vi tuần mới (22/5 - 28/5): Top 3 con giáp vận may tứ phương hội tụ, lộc lá bay đầy nhà, tiền đổ về đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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