Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): Vận đỏ ngất trời, 3 con giáp tài lộc nhuận phát, thu lộc tứ phương, may mắn bạt ngàn

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 08:14

Dự đoán tuần mới này, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con tiếp giáp cung cấp thông tin vui, gia đình xuất hiện tin vui, kiếm tiền đơn giản hơn.

Tuổi Dần

Tính cách của bạn là độc lập cũng như đơn giản và bạn chưa bị ràng buộc bởi danh vọng cũng như gia tài. Bạn trực tiếp khiến những gì du khách muốn, luôn luôn đi theo ý mình. Nhưng bạn không thiếu chủ động, các bạn luôn chuyển đổi. Bạn có ước mơ của riêng mình, cũng như du khách tiếp tục theo đuổi chúng. Bạn tập kết đến mức không bị ảnh hưởng trọn vì thế giới.

Dự đoán tuần mới này, những vì sao may mắn chiếu sáng tỏa nắng, vận trình phát lộc của con giáp tuổi Hổ vô cùng tươi đẹp. Bạn sẽ lật lại một bước ngoặt, mong muốn không cần lo lắng về tiền bạc, cũng như sự nghiệp của bạn sẽ đc hồi sinh. Bạn có một thái độ tốt cũng như đặc biệt dễ tiếp thu. Tôi tin rằng khách tham quan có thể có tiếng cười cuối cùng sảng khoái cũng như là người chiến thắng lớn sau cùng.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): Vận đỏ ngất trời, 3 con giáp tài lộc nhuận phát, thu lộc tứ phương, may mắn bạt ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong tuần mới này. Những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định. Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): Vận đỏ ngất trời, 3 con giáp tài lộc nhuận phát, thu lộc tứ phương, may mắn bạt ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp vào tuần mới này. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Những việc bạn phụ trách đều mang lại nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. Bạn liên tục đón nhận tin vui lớn về tiền tài, công danh.

Được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Thời gian trước đã gặp nhiều khó khăn, công việc được giao đều hoàn thành tốt. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Tử vi tuần mới (2/10 - 8/10): Vận đỏ ngất trời, 3 con giáp tài lộc nhuận phát, thu lộc tứ phương, may mắn bạt ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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