Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9): 3 con giáp phúc khí đầy mình, biến hung thành cát, vạn sự lên hương, giàu có không ai cản nổi

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 07:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tưng bừng hưởng lộc trời cho, ôm hết bạc vàng thiên hạ vào nhà trong tuần mới (18/9 - 24/9).

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Họ vốn rất nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Người tuổi này không thích dựa dẫm, sẽ đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của bản thân để kiếm tiền, làm việc chăm chỉ để có thể đạt được sự giàu có. Nhìn chung, với những nỗ lực không ngừng, sự nghiệp của họ sẽ sớm có bước tiến lớn.

Theo tử vi, trong tuần mới (18/9 - 24/9), vận trình của những người tuổi Tỵ sẽ càng ngày càng vượng. Họ được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Không những vậy, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông, những chú Rắn dễ mở ra được.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9): 3 con giáp phúc khí đầy mình, biến hung thành cát, vạn sự lên hương, giàu có không ai cản nổi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp lâng lâng hạnh phúc trong tuần mới (18/9 - 24/9), và đó là những cảm xúc tuyệt vời của những người mới yêu. Bạn hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình đang có đi nhé.

Xem tử vi vào thời điểm này tình cảm vợ chồng của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết khi hai người thấu hiểu, chia sẻ. Dù có cùng nhau trải qua khó khăn nhưng bạn và người ấy dành cho nhau sự tin tưởng cần thiết. Hôm nay, nhờ mọi khía cạnh khác đã ổn thỏa nên vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có cơ hội để tiến triển. Hơn nữa, qua những sóng gió trước đây, Ngọ đã thật sự trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9): 3 con giáp phúc khí đầy mình, biến hung thành cát, vạn sự lên hương, giàu có không ai cản nổi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mang tính cách ổn định, giản dị, không thích khoe khoang. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Con giáp này chan hòa, gần gũi với mọi người. Trong công việc, họ khá an phận, thích làm công việc ổn định trong thời gian dài. Con giáp này tuy không tài năng xuất chúng nhưng lại là người chăm chỉ, không ngừng học hỏi để khẳng định bản thân. Người tuổi Sửu sống chân thành và rất được lòng mọi người.

Có lẽ bởi vậy nên con giáp này đa phần đều vượng vận quý nhân trong tuần mới (18/9 - 24/9). Trong cuộc sống, tuy gặp khó khăn nhưng họ đều nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Thêm một chút may mắn, con giáp này biến rủi thành may, ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Người tuổi này được trời phú cho sức khỏe dồi dào, hậu vận sống trường thọ.

Tử vi tuần mới (18/9 - 24/9): 3 con giáp phúc khí đầy mình, biến hung thành cát, vạn sự lên hương, giàu có không ai cản nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, Thứ Bảy 16/9/2023, 3 con giáp gặp họa tiểu nhân, hao tài tốn của, tài vận không thông, khó khăn nối tiếp khó khăn 

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