Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài báo mệnh 3 con giáp vận may tăng gấp 3 lần, tài mệnh sắp sửa nhảy vọt như trúng số độc đắc, vừa giàu vừa sang, làm gì cũng phát tài

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 19:14

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài báo mệnh 3 con giáp có cơ hội đón tiền tài, bổng lộc, cuộc sống ngày càng giàu sang.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão vốn chăm chỉ, có nhiều bạn bè, luôn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi nên làm việc gì cũng suôn sẻ thuận lợi. Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), các sao cát tinh sẽ hội tụ lại giúp cuộc sống tuổi Mão ngày càng thăng hoa hơn. Một khi có cơ hội phát triển thì tài lộc của tuổi Mão sẽ càng dồi dào. Vì vậy, năm 2022, tuổi Mão nên nhớ không được bỏ qua bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, đây sẽ là bước ngoặt giúp cuộc sống của họ thăng hoa.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài báo mệnh 3 con giáp vận may tăng gấp 3 lần, tài mệnh sắp sửa nhảy vọt như trúng số độc đắc, vừa giàu vừa sang, làm gì cũng phát tài - Ảnh 1
Mão ngày càng thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng sắp tới, tuy cũng có lúc may mắn nhưng đôi khi tuổi Mão không thể tránh khỏi những lúc trái gió trở trời, vì vậy cần cẩn thận chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ quá nhiều. Tuổi Mão càng bình tĩnh càng nắm bắt mọi thứ, cuộc sống sang trang mới thăng hoa hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10) Tỵ sẽ được cát tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ vượng lộc vượng tài, kiếm được bộn tiền. Sự nghiệp bước sang trang mới, còn là tiền đề để con giáp may mắn này sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả cứ ùn ùn chui vào túi.

Tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đang xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời. Tuổi Tỵ dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng.

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), Thần Tài báo mệnh 3 con giáp vận may tăng gấp 3 lần, tài mệnh sắp sửa nhảy vọt như trúng số độc đắc, vừa giàu vừa sang, làm gì cũng phát tài - Ảnh 2
Con giáp Tỵ bước đến suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Đây là khoảng thời gian may mắn nhất năm của Tỵ , thế nên con giáp này hãy tận dụng triệt để thời cơ trời cho để ôm vàng ôm bạc vào nhà.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (17/10 - 23/10), tuổi Thân đón nhận nhiều điềm lành. Các mong ước, dự định bấy lâu của con giáp này sẽ được thực hiện. Vận trình của tuổi Thân cực kỳ hanh thông, tài lộc đến ào ào, gia tăng cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh nắm trong tay khả năng thành công lớn, có thể phát tài.

Về sự nghiệp, công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm bản mệnh cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt thành tựu đáng nể.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (17/10), Thần Tài bám gót cho lộc, 3 con giáp tiền vàng ào ạt kéo về, lãi khoản khổng lồ, dư sức tiêu pha, cuối năm hưởng vinh hoa phú quý

Đúng 4 giờ chiều mai (17/10), Thần Tài bám gót cho lộc, 3 con giáp tiền vàng ào ạt kéo về, lãi khoản khổng lồ, dư sức tiêu pha, cuối năm hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 4 giờ chiều mai (17/10), 3 con giáp có cơ hội cải thiện tài chính, cuộc sống lên hương, may mắn không ai bằng.

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