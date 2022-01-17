Tử vi tuần mới từ 17 - 23/1/2022 của 12 con giáp thấy rằng tuần này là một tuần khá vất vả đối với người tuổi Tý, song sự vất vả đó sẽ giúp bạn thu được trái ngọt. Đầu tuần, dưới ảnh hưởng của Thương Quan và Kiếp Tài, bạn có thể bị cấp trên, đồng nghiệp gây khó dễ, nhưng đến cuối tuần, mọi khó khăn sẽ qua đi và bạn sẽ chứng minh được bản thân mình.

Xem tử vi tuần mới, nhờ có quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên Sửu sẽ có tuần mới với tài vận thăng hoa, tình tiền viên mãn. Do vậy, Sửu hãy tận dụng thời cơ, cố gắng mức cao nhất để có sự thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Tử vi cho thấy, càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới (17/1 – 23/1) cho thấy, con đường sự nghiệp của con giáp tuổi Dần tuần này gặp không ít trắc trở, đặc biệt từ khoảng thời gian giữa tuần trở đi. Bạn không tìm được tiếng nói chung, thậm chí xảy ra xung đột, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên trong công ty. Con giáp tuổi Dần cần biết lắng nghe ý kiến của người khác và chấp nhận sự khác biệt trong cách suy nghĩ để xây dựng mối quan hệ hòa nhã hơn với mọi người.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới, nửa đầu tuần công việc của con giáp tuổi Mão có thử thách không hề nhỏ, nhưng đừng lo cuối tuần tài lộc sẽ khởi sắc, giúp phá bỏ điểm vướng mắc trong sự nghiệp. Tuần mới (17/1 – 23/1) con giáp tuổi Mão được dự đoán bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Mão cần đề cao cảnh giác trong tử vi tuần mới này. Bởi lẽ, chỉ cần bạn lơ là một giây thì đã vô tình tạo điều kiện cho tiểu nhân có cơ hội hãm hại mình.



Đầu tuần có Chính Ấn hỗ trợ cho một số kế hoạch của bản mệnh diễn ra thuận lợi, giữa tuần có chút trở ngại nhưng bạn đủ năng lực để xử lý nên cuối tuần mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tuổi Thìn

Có thể nói rằng tuần này là một tuần may mắn của con giáp tuổi Thìn trên phương diện sự nghiệp. Nhiều cát tinh vây xung quanh hỗ trợ, bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của con giáp tuổi Thìn trong suốt cả một tuần đã được ghi nhận. Bạn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp tuần mới cho rằng, tuần này con giáp tuổi Tỵ đừng nuôi quá nhiều hi vọng về chuyện tình cảm, người độc thân sẽ nhận ra một số điều không phù hợp và bạn vẫn chưa tìm được người như ý trong tuần này đâu. Những ai đã có chủ, dường như khoảng thời gian bận rộn này khiến bạn không có nhiều thời gian để lo cho chuyện tình cảm cá nhân. Hãy sắp xếp thời gian dành cho nửa kia nhiều hơn nhé. Mọi buồn phiền, căng thẳng của con giáp tuổi Tỵ trong tuần sẽ được giải tỏa khi mà bạn sẽ có Thiên Tài mang lại tài lộc, tiền bạc. Bản mệnh có thể mua để tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ làm động lực.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi tuần mới từ 17 - 23/1/2022 của 12 con giáp, người tuổi Ngọ có một tuần hung cát đan xen trên phương diện sự nghiệp, chính vì thế mà bạn không thể lơ là, sơ suất khi làm bất cứ công việc gì, đừng nên để sự cố gắng bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể chỉ vì những lỗi lầm không đáng có. Hai ngày đầu tuần khá khó khăn nên con giáp tuổi Ngọ cảm thấy rõ những áp lực mà mình đang đối mặt, thế nhưng Chính Ấn xuất hiện vào giữa tuần sẽ là cứu cánh cho bạn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.





Chính Ấn xuất hiện vào giữa tuần sẽ là cứu cánh cho bạn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới của con giáp tuổi Mùi dự đoán, tuần này bạn có thể gặt hái được kha khá nhiều thành quả, sự nghiệp thăng tiến đáng kể. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương. Tuy nhiên, con giáp tuổi Mùi đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, cho thấy sự vất vả của bạn đã được trả giá xứng đáng.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới (17/1 – 23/1) của 12 con giáp dự đoán rằng, thiên tài xuất hiện đầu tuần, con giáp tuổi Thân tiền bạc rủng rỉnh, nhưng có thể vì thế mà bạn có xu hướng tiêu xài, mua sắm khá nhiều. Thậm chí có người còn mua cả món đồ đắt tiền mà không hề tiếc vì cho rằng đó là phần thưởng bạn xứng đáng được nhận sau 1 năm làm việc vất vả.

Tuổi Thân khá ổn định, thế nhưng dường như bạn quá an toàn rồi đấy. Chúng ta sẽ không biết trước được bên ngoài bức tường kia là một vườn hoa xinh đẹp hay một khu rừng tăm tối. Nhưng nếu cứ núp sau lớp bảo vệ, ngay cả cơ hội tìm ra câu trả lời bạn cũng sẽ không có được. Vậy nên, hãy cứ trải nghiệm và vấp ngã, để sau đó bạn nhận ra cuộc sống vốn là một vòng tròn của sự bắt đầu và kết thúc.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới từ 17 - 23/1/2022 của 12 con giáp, Kiếp Tài và Tỷ Kiên xuất hiện vào đầu tuần là dấu hiệu cho thấy người tuổi Dậu sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ cần bạn kiên định với hướng đi của mình thì mọi chuyện sẽ tiến triển suôn sẻ, thậm chí bạn khiến cho lãnh đạo phải ngạc nhiên. Đến cuối tuần, Chính Tài chứng tỏ những người tập trung vào sự nghiệp của mình sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Người làm công ăn lương dễ được thưởng nóng, trong khi đó người làm kinh doanh thu được lời lãi từ những đơn hàng tấp nập.



Tử vi tuần mới đặc biệt nhắc nhở Dậu phải chú ý sức khỏe, tránh thức đêm làm việc quá sức dễ gây bệnh.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới có nhiều điều kiện thuận lợi đối với người tuổi Tuất. Đây cũng là thời gian bạn cần tập trung xây dựng và mở rộng con đường sự nghiệp trước mắt. Nếu có thể, hãy nhờ đến sự trợ giúp của những người đi trước. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên đúng đắn. Thái Âm cát tinh, tốt cho nữ mệnh nhất là những ai đang theo đuổi công danh, sự nghiệp, dễ nhận được sự hậu thuẫn của mọi người. Nếu có kế hoạch làm gì thì tuần này bạn có thể bắt tay để khởi động từ bây giờ luôn nhé.

Tuổi Hợi

Tuần mới này, Hợi gặp vận trình hung cát đan xen, đặc biệt, đầu tuần công danh sự nghiệp khởi sắc là cơ hội để Hợi phát triển công việc. Nhưng nên chú ý, càng về cuối tuần công việc của Hợi càng ảm đạm. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy sóng gió này con giáp sẽ lại tiêu pha thả gan, sung sướng như tiên.



Hãy tận hưởng những ngày vui của mình từ đầu tuần, thực hiện những việc quan trọng cho nhiệm vụ chung vì bạn dễ xuống tinh thần vào cuối tuần.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!