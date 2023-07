Đúng rằm tháng Chạp, 3 con giáp được SAO TÀI LỘC chiếu rọi, Thần Tài ‘đại giá quang lâm’ tiền bạc ùn ùn kéo tới, cuộc sống ‘phất lên rực rỡ’

Theo tử vi 2022, vào đúng rằm tháng Chạp, con giáp tuổi Dần may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên đúng vào hôm đó, công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hủ vàng”.

So với những con giáp khác, người tuổi Thìn mang số mệnh phú quý vượt trội. Họ sinh ra đã mang số mệnh của Rồng, cả đời mưu cầu quyền lực và sự giàu có. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Thìn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí trước khi gặt hái được thành công vang dội, họ cũng đã nếm trải đủ mọi đắng cay ngọt mùi.

Bắt đầu vào đúng rằm tháng Chạp này, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì vào tháng Chạp cuối năm Tân Sửu 2021, mọi thứ bất ngờ hanh thông. Bước qua năm Nhâm Dần 2022 sắp tới, tuổi Thần được thần tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến. Đặc biệt, gia đạo tuổi Thìn trong năm nay sẽ chuyển biến theo hướng tích cực, người nhà an yên và tìm được nhiều cơ hội tốt, gia đạo gặp được nhiều may mắn.



Bắt đầu vào đúng rằm tháng Chạp này, tuổi Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, họ được trời ban nhiều phước lành.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, họ là những người không gặp nhiều may mắn vào giai đoạn tiền vận nhưng có thể được đền đáp xứng đáng vào giai đoạn trung vận. Người tuổi Dậu lấy sự nỗ lực làm lời, họ tin rằng nếu vững tâm thì sớm muộn gì cũng được đền đáp xứng đáng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dậu sẽ công thành danh toại, sự nỗ lực và cố gắng không ngừng đã giúp họ gặt hái được quả ngọt.

Đúng rằm tháng Chạp này, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được Sao Tài Lộc chiếu mệnh, Thần Tài chiếu cố, không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời. Sự nghiệp tuổi Dậu đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh trong năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Trong vòng 2-3 năm tới, tuổi Dậu sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.



Đúng rằm tháng Chạp này, tuổi Dậu sẽ cảm nhận được Sao Tài Lộc chiếu mệnh, Thần Tài chiếu cố, không những gặp nhiều may mắn mà còn tìm được cơ hội đổi đời.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!