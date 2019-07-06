Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 8/7 đến 14/7/2019: Tỵ, Ngọ bạc tiền dư dả, tiêu xài xả láng, Sửu, Dần cẩn thận kẻo tổn hại sức khỏe, hao tài tốn của

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 8/7 đến 14/7/2019 chỉ rõ, Tý sẽ may mắn trăm bề, lộc lá đầy nhà. Dẫu đang làm công ăn lương hay làm chủ Tý cũng kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sung sướng an nhàn khiến ai cũng hờn.

Chỉ cần đọc bài viết này bạn sẽ biết chính xác tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 8/7 đến 14/7/2019, không cần phí tiền đi xem bói.

Sửu sẽ phải đối mặt với hung vận bất ngờ ập xuống đầu, vận trình giảm sút, xui xẻo đủ đường. Con giáp này cần cẩn thận khi tham gia giao thông, đừng dại dột phóng nhanh vượt ẩu kẻo rước họa vào người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Vậy nên, dẫu hiện tại có túng thiếu, nợ nần Tý cũng đừng vội bi quan bởi chỉ cần bước chân sang tuần mới Tý sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra.

Cẩn trọng chuyện tiền nong, chăm sóc sức khỏe thật tốt chính là những gì Sửu cần để tâm trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới của người tuổi Dần

Bị vận đen đeo bám, tiểu nhân hãm hại nên Dần sẽ đối mặt với những tổn thất nặng nề về tiền bạc, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Nếu không giữ mình trước thị phi, những lời đâm thọc, bịa đặt thì số phận của Dần sẽ càng bi đát hơn.

Nhẫn nhịn, kiểm soát cảm xúc chính là cách duy nhất để Dần giảm thiểu thiệt hại tài chính, tinh thần cho mình.

Mão đừng vội ngủ quên trong chiến thắng mà lơ là cảnh giác với những người ganh ghét, đố kỵ mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của người tuổi Mão

Mão kiếm được khá nhiều tiền trong tuần mới này, làm ăn suôn sẻ, công việc thuận lợi giúp tâm trạng của họ vui vẻ, hân hoan. Thế nhưng, Mão đừng vội ngủ quên trong chiến thắng mà lơ là cảnh giác với những người ganh ghét, đố kỵ mình.

Lo xa chưa bao giờ là thừa, 30 chưa phải là Tết. Nếu không tự nghiêm khắc với chính mình bạn sẽ dễ dàng đánh mất tất cả vào tay kẻ gian đấy.

Tử vi tuần mới của người tuổi Thìn

Tình tiền viên mãn, phú quý đầy nhà chính là phúc phần mà trời ban cho người tuổi Thìn trong tuần này. Tử vi học chỉ rõ, Thìn sẽ đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, liên tục đón tin vui tài lộc trong 7 ngày tới.

Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hái lộc chính là món quà may mắn trời ban cho bạn.

Tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ

Tỵ đã có thể ăn mừng vì đã tai quan nạn khỏi kiếp nạn của tuần vừa rồi. Trong tuần mới này Tỵ sẽ thoải mái tận hưởng cuộc sống với số dư trong tài khoản tăng liên tục, vui vẻ mua sắm thả ga, tiêu xài xả láng.

Chẳng cần kiềm chế chi tiêu, cũng không cần dè xẻn Tỵ vẫn đếm tiền không xuể, bạc tiền chất đống.

Chỉ cần bình tĩnh giải quyết, tháo gỡ từng chút một Ngọ sẽ thuận lợi trong mọi điều, ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ

Tuần mới này, Ngọ sẽ hung cát có đủ, gặp vận may về tình duyên, được một nửa thương yêu nuông chiều hết mực nhưng trong công việc họ lại gặp một số trục trặc. Chỉ cần bình tĩnh giải quyết, tháo gỡ từng chút một Ngọ sẽ thuận lợi trong mọi điều, ăn nên làm ra.

Tử vi tuần mới của người tuổi Mùi

Vận trình của Mùi sẽ có bước tiến vượt bậc. Những khốn khó, gian truân sẽ ở lại phía sau để nhường chỗ cho phú quý tràn vào nhà, tiền của cứ ập xuống đầu tới tấp khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên bởi sự may mắn, giàu sang của mình.

Càng về cuối tuần Mùi càng thêm phúc thêm phần, sung sướng an nhàn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới của người tuổi Thân

Hung vận xông thiên khiến vận số của Thân bất trắc trăm bề, từ tình duyên, tài lộc đến sự nghiệp đều gặp trắc trở. Thế nên, Thân phải giữ mình cẩn thận, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói để tránh “họa từ miệng mà ra”.

Chỉ cần vượt qua nghịch cảnh, Thân sẽ tỏa sáng bất ngờ, vạn sự như ý trong tuần mới.

Đường tình duyên của Dậu gặp phải khá nhiều chông gai, kiếp nạn trong tuần mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của người tuổi Dậu

Vận trình công danh, sự nghiệp của Dậu đều viên mãn như ý, vận tài lộc đỏ như son. Vậy nhưng, đường tình duyên của Dậu lại gặp phải khá nhiều chông gai, kiếp nạn.

Nếu không cẩn thận trong ứng xử, Dậu sẽ đối mặt với nguy cơ bị “cắm sừng” mà vẫn cứ nghĩ mình đang hạnh phúc ngất ngây, may mắn hơn người.

Tử vi tuần mới của người tuổi Tuất

Tuất đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, cũng đừng vì nhẹ dạ cả tin và giao tiền cho người khác. Bởi lẽ, chính những người bạn tin tưởng, trân trọng lại dễ là phường tiểu nhân, chuyên hãm hại, nói xấu sau lưng bạn đấy.

Hãy dùng lí trí để vận hành công việc, đừng để cảm tính xen vào kẻo thiệt thân Tuất nhé.

Tử vi tuần mới của người tuổi Hợi

Tử vi phương Đông tuần mới 12 con giáp chỉ rõ, Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có tiền ùa vào nhà, bước chân ra tới ngõ là thần tài theo chân. Buôn may bán đắt, sự nghiệp thăng hoa, công việc như ý là những tin vui mà Hợi nhận được.

Càng về cuối tuần Hợi càng vượng vận tài lộc, đặc biệt là ngày chủ nhật của tuần này. Hợi sẽ bị đánh thức bởi tin nhắn báo số dư trong tài khoản được cộng vào tới tấp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.