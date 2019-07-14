Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019: Tuất tiền rơi trúng đầu, Hợi nằm trên đống vàng, Ngọ, Mùi bị vận xui đeo bám, tiền mất tật mang

Công việc của Tý sẽ gặp khá nhiều trở ngại trong tuần mới này, khiến họ phải đối diện với nhiều thử thách, gian truân và cả những sai lầm. Sai một li đi một dặm, nếu không biết cách kiểm soát, làm chủ chính mình Tý sẽ phải trả giá đắt cho sự thiếu cẩn trọng của chính họ.

Mời quý độc giả cùng xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 chính xác nhất để biết xem vận số của mình sẽ chuyển biến như thế nào.

Theo tử vi phương Đông hàng tuần 12 con giáp, Sửu và một nửa sẽ phải đối diện với những hiểu lầm không đáng có, khiến tình cảm rạn nứt ít nhiều. Nếu không mau chóng xuống nước, xin lỗi trước thì Sửu sẽ phá nát hạnh phúc hiện tại.

Đừng manh động, cũng đừng vội vàng trước bất cứ quyết định nào chính là cách duy nhất để Tý giảm thiểu thiệt hại trong tuần mới này. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này Tý sẽ lại có bạc tiền rủng rỉnh, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Đen tình nhưng lại đỏ bạc, càng về cuối tuần Sửu càng vượng vận tài lộc, làm gì cũng hốt bạc khiến ai cũng hờn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Dần

Bạc tiền dồi dào, cứ vơi lại đầy nên Dần sẽ tiêu xài bạt mạng trong tuần mới này. Tuy nhiên, Dần hãy nhớ rằng nếu không biết cách quản lý tài chính, chi tiêu khôn ngoan thì lúc gặp biến cố bạn sẽ chẳng có đồng nào để xoay xở.

Tiết kiệm, ngừng tiêu hoang chính là công thức duy nhất đưa Dần đến đỉnh cao của sự giàu sang, phú quý.

Mão bị tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây nên Mão cần cẩn trọng trong các mối quan hệ kẻo có thể bị lừa gạt, hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Mão

Bị hung vận đeo bám, xui rủi theo chân nên dù cố gắng đến mấy thì Mão vẫn không thể bứt phá nổi. Cộng thêm bị tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây nên Mão cần cẩn trọng trong các mối quan hệ kẻo có thể bị lừa gạt, hãm hại bất cứ lúc nào.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Thìn

Những khó khăn, trở ngại trong sự nghiệp chưa phải là tất cả những điềm xui mà Thìn phải nếm trải. Con giáp này còn đối mặt với những mâu thuẫn, cự cãi và đổ vỡ chuyện tình cảm.

Nếu vẫn cứ ngoan cố cho rằng mình đúng, chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương thì Thìn hãy chuẩn bị tinh thần để quay lại thuở độc thân là vừa.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Tỵ

Cát khí tăng cao, tài lộc dồi dào, may mắn bám riết không buông chính là phúc phần trời ban cho Tỵ trong tuần mới này. Con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn.

Chưa kể, chuyện tình cảm của họ cũng viên mãn như ý, hạnh phúc ngất ngây, liên tục đón hỷ sự.

Càng về cuối tuần Ngọ càng vượng vận tiền tài, đếm mãi cũng không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Ngọ

Hung cát đan xen nên tử vi tuần mới của người tuổi Ngọ sẽ xui xẻo đầu tuần, may mắn cuối tuần. Nhờ sự khôn ngoan, tinh anh và tài năng của mình nên Ngọ có thể giải quyết đâu ra đấy những bất trắc trong đời mình. Càng về cuối tuần Ngọ càng vượng vận tiền tài, đếm mãi cũng không xuể.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Mùi

Sách tử vi tuần mới chỉ rõ, Mùi sẽ bị vận xui đeo bám, cát tinh thì ít hung tinh thì nhiều. Thế nên, mỗi đường đi nước bước Mùi đều phải cẩn trọng, nhất là vấn đề xuất hành. Đi đứng cẩn thận, không phóng nhanh vượt ẩu, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông là cách để Mùi tránh khỏi những rắc rối liên quan đến công quyền.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Thân

Vận tình duyên đỏ như son nên Thân sẽ được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, dốc lòng đeo đuổi. Thế nhưng Thân đừng ỷ rằng mình đào hoa mà xem thường tình cảm của người khác. Càng biết cách đối đãi với người khác Thân càng tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đây cũng chính là quý nhân sẵn lòng hỗ trợ Thân hết lòng trên đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Dậu

Dậu cần đề cao cảnh giác kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Chỉ cần để lộ một sơ hở Dậu sẽ phải đối mặt với nguy cơ lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Đừng quá tin người, đừng cả nể trong các mối quan hệ kẻo người bị lừa gạt, lợi dụng lại là chính bạn.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Tuất

Đầu tuần tài lộc khá kém nhưng từ giữa tuần trở đi Tuất sẽ sung sướng như tiên, tiền rơi trúng đầu lộp độp. Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ dám làm, dám liều lĩnh để hiện thực hóa ước mơ của mình. Cuối tuần, Tuất sẽ rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15/7 đến 21/7/2019 của người tuổi Hợi

Công việc của Hợi sẽ có những chuyến biến tích cực đến ngỡ ngàng. Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp tin cậy, đối tác nể trọng nên càng về cuối tuần Hợi càng vượng vận tài lộc, quơ tay là có tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.