Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (11/1 - 17/1/2021): Mão ôm tiền tỷ vào túi, Ngọ thăng tiến ầm ầm, Mùi bị tiểu nhân quấy phá

Tâm linh - Tử vi 10/01/2021 05:26

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 11/1 đến 17/1/2021 bản mệnh sẽ đoán biết trước vận số của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp dự báo những thay đổi trong tuần từ ngày 11/1 – 17/1/2021 sẽ giúp bạn chủ động hơn trong mọi việc. 

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Tý sẽ gánh chịu khá nhiều thất bại, lành ít dữ nhiều trong tử vi tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Tý

Những rắc rối, mệt mỏi trong công việc sẽ khiến Tý phải đối mặt với tuần mới khá nhiều gian truân. Thất bại trong sự nghiệp, hao tài tốn của nên Tý sẽ gánh chịu khá nhiều thất bại, lành ít dữ nhiều trong 7 ngày tới.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Sửu

Sao Thiên Quan ám vận nên công việc ảnh hưởng, thu nhập của con giáp xui xẻo này sẽ tuột dốc không phanh. Sửu cần thận trọng trong chuyện tiền bạc, đừng vì một phút bốc đồng mà gây ra hậu quả khó lường, lành ít dữ nhiều.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Dần

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy Dần sẽ có tuần mới phơi phới hanh thông. Chẳng những kiếm tiền dễ như trở bàn tay, con giáp giàu sang này còn quơ tay hốt bạc, giàu nhanh đến chóng mặt khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. 

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Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy Mão sẽ đỏ chót như son, ôm tiền tỷ vào túi, cả tháng 1 năm Tân Sửu vận đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Mão

Trời sinh Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức. Càng chí thú làm ăn, vươn lên đổi đời con giáp giàu có này càng thêm phúc thêm phần. Tử vi tuần mới của Mão sẽ đỏ chót như son, ôm tiền tỷ vào túi, cả tháng 1 năm Tân Sửu vận đỏ như son.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người nhưng Thìn chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn, thử thách. Trong tuần mới này, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh Thìn sẽ một bước đổi đời, rũ sạch vận xui, đếm mãi cũng không hết tiền.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Tỵ

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 11/1 đến 17/1 cho thấy Tỵ sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương ầm ầm. Thế nên, nếu có cơ hội Tỵ hãy tận dụng ngay, nếu không bạn sẽ đánh mất thời cơ nghìn năm có một để trở thành đại gia. 

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Tiền của lũ lượt ùa vào túi trong 7 ngày tới khiến ai cũng thầm hờn ghen với Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Ngọ

Ngọ sẽ không có quá nhiều thay đổi lớn trong công việc, tài vận. Thế nên, Ngọ chỉ cần làm tốt những việc đang dang dở đã dư sức thăng tiến ầm ầm, tiền của lũ lượt ùa vào túi trong 7 ngày tới khiến ai cũng thầm hờn ghen.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Mùi

Tuần mới bị tiểu nhân vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nên con giáp đen đủi này lành ít dữ nhiều, làm ăn thua lỗ. Mùi cần đề cao cảnh giác với đồng nghiệp, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo bị qua mặt, đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Thân

Vì vung tay quá trán nên Thân sẽ hao tài tốn của trong tuần mới này. Vậy nên, Thân cần tỉnh táo trước những quyết định liên quan đến tiền bạc, đừng hoang phí hay tiêu xài không suy nghĩ kẻo ôm nợ vào người. 

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Chỉ cần sống đàng hoàng, ngay thẳng Dậu sẽ không sợ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Dậu

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy Dậu sẽ được sao Thiên Tài nâng đỡ nên tài vận thăng hoa, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần sống đàng hoàng, ngay thẳng Dậu sẽ không sợ thiếu tiền.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Tuất

Những dự án, kế hoạch Tuất ấp ủ sẽ thành hiện thực trong tuần mới này. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất nên Tuất chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong. Đầu tuần tình tiền như ý, cuối tuần song hỷ lâm môn, cả tháng ăn nên làm ra nên Tuất sẽ ấm êm viên mãn.

Tử vi tuần mới từ (11/1 - 17/1/2021) của Hợi

Tài vận khởi sắc, công danh sự nghiệp như ý nên Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều đại phú đại quý, đếm tiền sái tay cũng không xuể. May mắn theo chân còn giúp Hợi có năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, rước lộc vào nhà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những con giáp xui xẻo này phải đắc biệt lưu ý trong mọi điều kẻo bị vận đen sai khiến, liên tục bị tiểu nhân quấy phá, lành ít dữ nhiều trong năm Tân Sửu 2021.

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