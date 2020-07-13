Tử vi tuần mới 12 con giáp (13/7 - 19/7): Tuất bị hung tinh đeo bám, Mão trúng số phát tài, Tỵ túi tiền đầy ắp

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 13/7 – 19/7 có nói, vận trình công danh, tài lộc của Tý sẽ có bước đột phá ngoạn mục. Đầu tuần tiền ùa vào nhà, giữa tuần phát tài phát lộc, cuối tuần song hỷ lâm môn chính là lá số của Tý.

Dưới đây chính là dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 13/7 đến 19/7/2020 chính xác nhất. Bạn hãy đọc ngay để biết vận trình công danh, tài lộc, tình duyên của mình trong 7 ngày tới.

Sửu sẽ phải đối mặt với hung vận trong 7 ngày tới. Không chỉ làm ăn thất bát, tiền của đội nón ra đi, con giáp xui xẻo này còn lâm vào cảnh tiền mất tật mang, khốn khó đủ đường.

Càng về cuối tháng 7 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sung túc đủ đầy khiến ai cũng hờn.

Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, cẩn thận với chuyện tiền bạc thì Sửu sẽ bị người mình tin tưởng nhất “đâm sau lưng”, mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Dần

Sách tử vi tuần mới có nói, Dần sẽ có 7 ngày tới vượng lộc vượng tài, của nả chất đống. Công việc thuận lợi nên con giáp may mắn này sẽ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Tuy nhiên, Dần đừng quá bốc đồng, hãy luôn bình tĩnh để không phạm phải sai lầm đáng tiếc trong công việc.

Càng chí thú làm ăn, nhạy bén với thời cuộc Mão càng vượng lộc vượng tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Từ ngày 13/7 đến 19/7/2020 người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền, công thành danh toại, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Càng chí thú làm ăn, nhạy bén với thời cuộc Mão càng vượng lộc vượng tài, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Thìn

Những rắc rối trong công việc khiến Thìn khá mệt mỏi, thậm chí chán chường đến mức muốn buông bỏ tất cả.

Nếu không sớm vực dậy tinh thần, chiến thắng chính mình thì Thìn sẽ trượt dài trong thất bại, chịu cảnh nghèo túng.

Tuổi Tỵ

Tuần mới với cát khí khá vượng nên người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn tài lộc, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Chỉ cần vững tin vào chính mình, chớp lấy thời cơ thì Tỵ ắt nằm trên đống vàng.

Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, cá tính và có óc sáng tạo hơn người nên Ngọ sớm có sự nghiệp thành công, cấp trên hết lòng nâng đỡ. Tuần mới có cát tinh soi chiếu nên Tỵ chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, chỉ việc rung đùi hốt bạc khiến ai cũng hờn.

Tuổi Mùi

Hiền lành, điềm đạm và khéo léo trong đối nhân xử thế nên người tuổi Mùi được bề trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nửa cuối tháng 7/2020 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, tình tiền viên mãn.

Tuổi Thân

Vận trình hung cát đan xen nên Thân sẽ có tuần mới thăng trầm bất định. Thế nên, Thân cần cẩn trọng trong công việc, đừng nóng vội trước mọi quyết định kẻo phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình.

Từ giữa tuần trở đi thần may mắn lại gõ cửa nhà Thân, giúp con giáp này có nguồn thu nhập tăng vọt, cơ hội kiếm tiền ập xuống đầu.

Thay vì bỏ cuộc Dậu hãy nỗ lực miệt mài để lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đầu tuần suôn sẻ nhưng từ giữa tuần Dậu sẽ mắc phải một số sai lầm trong công việc. Bị đồng nghiệp xấu hãm hại “ném đá giấu tay” nên Dậu phải chịu điều tiếng oan ức, mệt mỏi vô cùng.

Thay vì bỏ cuộc Dậu hãy nỗ lực miệt mài để lấy lại những gì đã mất, may mắn sẽ mỉm cười với bạn.

Tuổi Tuất

Bị hung tinh đeo bám, kẻ xấu ngáng đường nên Tuất sẽ có tuần mới khá chông chênh, mệt mỏi với những hiểu lầm không đáng có. Vận xui ám vận kéo theo tài lộc của Tuất cũng sẽ tuột dốc không phanh, khổ cực vô cùng.

Tuổi Hợi

Những ý tưởng độc đáo, sáng tạo trong công việc sẽ giúp Hợi tận hưởng cơn mưa tài lộc trong 7 ngày tới. Vậy nên, dẫu hiện tại không như ý muốn thì Hợi đừng vội buồn bởi chỉ cần nỗ lực vươn lên bạn ắt có của nả chất đống, cứ vơi lại đầy.

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