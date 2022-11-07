Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), Chính Ấn rọi sáng, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp tài lộc nở rộ, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến nhưng cần phải chú ý một điều

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 07:02

Theo tử vi, từ 07/11 đến 13/11, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn, nhưng có một điều cần chú ý.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Tuần mới này, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. 

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. 

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), Chính Ấn rọi sáng, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp tài lộc nở rộ, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến nhưng cần phải chú ý một điều - Ảnh 1
Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu như thời gian trước có nhiều thử thách đối với tuổi Tỵ thì tuần mới lại là một sự bù đắp tốt cho bản mệnh này khi họ sẽ đón nhận một cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình họ. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé. Dù sao đây cũng là 1 cơ may tốt về tài chính nên tuổi Tỵ hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

Về đường tình duyên, những người tuổi Tỵ cần chú ý vì sẽ có đối tượng tỏ tình với bạn và muốn được hẹn hò với bạn. Vận đào hoa rực rỡ, nếu bản mệnh này đang có ý định tìm ý trung nhân thì đây là một dịp rất tốt để họ cho bản thân và đối phương một cơ hội. 

Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), Chính Ấn rọi sáng, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp tài lộc nở rộ, tiền bạc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến nhưng cần phải chú ý một điều - Ảnh 2
Vận đào hoa rực rỡ, nếu bản mệnh này đang có ý định tìm ý trung nhân thì đây là một dịp rất tốt để họ cho bản thân và đối phương một cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới này, thu nhập của tuổi Ngọ càng nâng cao. Và ngay trong tuần này, tuổi Ngọ sẽ còn có cơ hội tỏa sáng ở trước đám đông và việc làm này cũng ít nhiều giúp ích cho sự thành công trong sự nghiệp của họ. Có thể họ sẽ phát biểu mở màn  một sự kiện nào đó. Với người tuổi Ngọ, việc nói ở nơi đông người chẳng có gì khó khăn, vì họ vốn luôn là những người tự tin và thích được khẳng định bản thân. Những tiếng vỗ tay của khán giả sẽ luôn là động lực để họ cố gắng nhiều hơn.

Những may mắn nho nhỏ sẽ thi nhau tìm đến với bản mệnh này, giúp họ có 1 cuộc sống dễ thở và hài lòng hơn, từ chuyện tiền nong, công việc cho đến chuyện tình cảm. Xin chúc mừng tuổi Ngọ nhé.

Có điều, tiền tuy kiếm được nhiều nhưng tiêu hao cũng nhiều. Bạn có xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, thường xuyên tiệc tùng hay đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí… khiến hao tốn không ít tiền của.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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