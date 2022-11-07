Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài hiển linh, 3 con giáp “đánh đâu trúng đó”, trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc chất đầy két, trong tay cầm bạc tỷ, tậu ngay nhà lầu siêu xe

Tâm linh - Tử vi 07/11/2022 05:07

Vào tuần mới này, 3 con giáp có ơn trên tương trợ, từ đây tiền bạc khởi sắc, sự nghiệp tấn tới, đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống, tình duyên mặn nồng.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Tuần mới này, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm. 

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể. 

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài hiển linh, 3 con giáp “đánh đâu trúng đó”, trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc chất đầy két, trong tay cầm bạc tỷ, tậu ngay nhà lầu siêu xe - Ảnh 1
Tuần mới này, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tuần mới này, đặc biệt là ngay từ đầu tuần, tuổi Tý sẽ có cơ hội gặp được nhiều người giỏi và biết cách thu hút họ, khiến họ muốn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bản mệnh này cần phải vượt qua sự nhút nhát như tính cách thường thấy của mình và nắm bắt cơ hội để bắt tay hợp tác cùng với họ thì sẽ dễ thành công hơn.

Tuần mới mang đến cho tuổi Tý cơ hội khám phá những tiềm năng mới. Có thể họ sẽ đến 1 vùng đất mới hoặc gặp các đối tác nước ngoài. Dù sao đây cũng là cơ hội mang bạn đến với 1 thế giới mới và cũng là lúc bạn có thể xem xét việc thay đổi nghề nghiệp. Cuối tuần, vận đào hoa sáng rõ, tuổi Tý có thể sẽ được nghe lời thổ lộ từ 1 người bạn về tình cảm họ dành cho bạn. Chính bạn sẽ là người quyết định mối quan hệ này sẽ đi tới đâu.

Tử vi tuần mới (07/11 - 13/11), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài hiển linh, 3 con giáp “đánh đâu trúng đó”, trúng số 2 lần liên tiếp trong 7 ngày, vàng bạc chất đầy két, trong tay cầm bạc tỷ, tậu ngay nhà lầu siêu xe - Ảnh 2
Tuần mới mang đến cho tuổi Tý cơ hội khám phá những tiềm năng mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuần mới này, tuổi Dần sẽ nhận ra bản thân ngày càng quan tâm hơn đến việc đầu tư và những nguồn thu nhập thụ động. Có lẽ bạn nên xem các video trên YouTube hoặc tham gia 1 khóa đầu tư bất động sản.

Hãy nỗ lực hết sức nhé vì tuần này được cho là thời điểm may mắn về tài lộc của tuổi Dần. Với sự thông minh, quyết đoán và độc lập của mình, bản mệnh này đang ngày càng tiến dần đến cái đích thành công hơn.

Tuần này là một tuần có nhiều lộc lá với tuổi Dần và ngay trong tuần này, một phần trong đó sẽ đến với bạn khi bạn có tin vui liên quan đến chuyện xe cộ, có thể bạn sẽ mua được một chiếc xe mới hoặc bán được một chiếc xe cũ và dồn tiền cho 1 thứ giá trị hơn chẳng hạn. Dù sao đây cũng là một cơ may tốt về tài chính nên tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ban CỤC TIỀN TO, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào đúng 17h chiều mai (07/11), từ đây giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe, tiền - tình - danh chạm nóc vào ngày đầu tuần

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài ban CỤC TIỀN TO, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC vào đúng 17h chiều mai (07/11), từ đây giàu sang phú quý, sớm đổi nhà đổi xe, tiền - tình - danh chạm nóc vào ngày đầu tuần

3 con giáp sau vàng chất không đủ trong két, vạn sự rực rỡ như pháo hoa nhờ Thần Tài phù trợ cho trúng số độc đắc vào thứ Hai đầu tuần.

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