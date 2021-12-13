Tử vi tuần của 12 cung hoàng đạo từ ngày 13-19/12/2021: Thiên Bình có khả năng thoát 'ế' rất cao, Kim Ngưu cẩn thận 'tiền mất tật mang' khi tin ai đó

Công việc: Các bạn học sinh nên mở rộng vùng tiếp thu kiến thức của mình, không nhất thiết lúc nào cũng phải khư khư vào sách vở. Bạn có thể học hỏi từ mọi người xung quanh và từ thực tế cuộc sống.

Tình cảm: Các bạn còn độc thân rất chủ động trong chuyện tình cảm, nếu gặp được người mình thích, bạn sẵn sàng tấn công ngay chứ không để lỡ mất cơ hội.

Tiền bạc: Quý nhân có thể chỉ điểm cho bạn một vài cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng giá. Hãy mạnh dạn thử sức mình xem sao.

Nếu đã đi làm, bạn có thể sẽ phải tốn khá nhiều thời gian cho việc xã giao. Hãy tham gia bằng tinh thần tích cực, chủ động, bạn có thể làm quen được với quý nhân ở đây đấy.

Kim Ngưu

Tình cảm: Các bạn độc thân có thể phát hiện ra rằng khoảng thời gian mình ở bên một người nào đó thật là nhẹ nhàng và vui vẻ. Đừng để tuột mất đối phương, hãy chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người nhé.

Công việc: Các bạn học sinh có thành tích thi cử vượt trội hơn hẳn khoảng thời gian trước đó, tất cả là nhờ bạn đã dành nhiều thời gian để ôn tập, chẳng sợ khó khăn vất vả.

Người đã đi làm tìm được hứng thú trong công việc, thế nên bạn làm việc gì cũng tích cực hơn hẳn. Bạn có thể gặt hái được thành tích cao trong tuần này.

Tiền bạc: Bạn không nên vội tin theo những lời dỗ ngon dỗ ngọt của người ngoài, nếu không rất dễ mất tiền một cách đáng tiếc đấy.

Song Tử

Tình cảm: Nếu đã đem lòng yêu mến một người nào đó, các bạn độc thân nên chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Có thể đối phương cũng đã chờ đợi lời tỏ tình của bạn từ lâu rồi đấy.

Công việc: Các bạn học sinh thích dành nhiều thời gian để đào sâu kiến thức, nhờ vậy mà bạn nắm vững bài hơn hẳn. Bạn nhận được sự đánh giá cao của thầy cô.

Nếu đã là người đi làm, bạn dành thời gian để sắp xếp công việc khoa học, đâu ra đây, vì thế mà dù có nhiều việc, bạn cũng chẳng hề cảm thấy bối rối.

Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn không cần tiêu tốn quá nhiều cho công việc nào cả.

Cự Giải

Tình cảm: Các bạn độc thân cần tự tin hơn nữa trong chuyện tình cảm. Nếu đem lòng yêu mến ai, bạn nên cho người ấy biết chứ đừng nên tiếp tục giấu kín trong lòng.

Công việc: Các bạn học sinh dũng cảm đối diện với những điều mà mình còn chưa rõ, từ đó tìm ra cách khắc phục phù hợp nhất. Mọi người xung quanh cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Nếu đã đi làm, công việc của bạn không có nhiều biến động trong tuần này. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, đừng mải tán dóc hoặc giải trí quá nhiều

Tiền bạc: Bạn cần phải chú ý đến tình hình tài chính của mình trong tuần sau. Có thể bạn sẽ vướng phải rắc rối về tiền nong với bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Sư Tử

Tình cảm: Các bạn còn độc thân có thể nhanh chóng có thiện cảm với một người nào đó. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương, đừng bị động để cơ hội trôi qua mất.

Công việc: Các bạn học sinh dành nhiều thời gian cho việc học tập. Mỗi khi ngồi vào bàn học, bạn sẽ không bị phân tâm, cho đến khi làm hết bài tập được giao mới thôi.

Tuần này có thể là một tuần khá bận rộn với những ai đã đi làm. Bạn cần sắp xếp nội dung công việc khoa học để không bị luống cuống hoặc mắc lỗi sai.

Tiền bạc: Bạn có thể nghĩ ra một vài hình thức đầu tư, kinh doanh mới trong tuần này. Nếu mạnh dạn thực hiện, bạn có thể thu về lợi nhuận bước đầu.

Xử Nữ

Tình cảm: Các bạn còn độc thân nên để cho đối tượng mình đang tìm hiểu có cơ hội được nói nhiều hơn, đừng khiến những buổi nói chuyện trở thành buổi diễn thuyết của riêng mình bạn.

Công việc: Các bạn học sinh không nên bỏ qua các cơ hội để mở rộng kiến thức của mình. Những điều bạn đã biết chưa bao giờ là đủ, đừng chủ quan kẻo rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ.

Nếu đã đi làm, bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối trong công việc. Sức ép cạnh tranh khá lớn, nhưng cũng nhờ vậy mà bạn thêm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tiền bạc: Bạn có thể tham gia một vài hoạt động đầu tư nhỏ lẻ trong tuần tới, dù việc này không đem lại cho bạn một khoản kếch sù nhưng sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều mới.

Thiên Bình

Tình cảm: Các bạn còn độc thân có thể gây ấn tượng cho mọi người xung quanh, nhờ vậy mà cơ hội thoát kiếp FA là rất cao. Quan trọng là bạn phải tìm được người chân thành với mình.

Công việc: Các bạn học sinh rất hăng hái trong việc tiếp thu các kiến thức mới. Nhờ tinh thần tích cực mà các bài tập khó cũng chẳng còn là thách thức quá lớn đối với bạn.

Người đã đi làm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và gây ấn tượng tốt đẹp cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tiền bạc: Bạn không nên vội vàng đầu tư trong khoảng thời gian này, cho dù lợi nhuận trước mắt có rất hứa hẹn đi chăng nữa. Hãy chờ đợi một cơ hội khác thích hợp hơn.

Bọ Cạp

Tình cảm: Các bạn còn độc thân có vẻ khá căng thẳng và hồi hộp khi tiếp xúc với người mà mình thầm mến. Do đó, bạn vẫn chưa thể kéo gần được khoảng cách giữa hai người.

Công việc: Các bạn học sinh dành nhiều thời gian cho việc học. Nếu có vấn đề gì không hiểu, bạn cũng chủ động hỏi mọi người xung quanh để tránh tình trạng bị hổng kiến thức.

Nếu là người đã đi làm, bạn cần tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, đừng đợi “nước đến chân mới nhảy”. Làm việc cẩu thả có thể khiến bạn mắc lỗi sai.

Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn khá khả quan trong tuần này. Bạn có thể tiêu pha khá thoải mái nếu muốn mua một món đồ gì đó, tuy nhiên cũng nhớ đừng “vung tay quá trán” nhé.

Nhân Mã

Tình cảm: Nếu đang thầm mến một ai đó, bạn có thể gặp phải một đối thủ khá đáng gờm. Hãy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với người ấy, đừng để đối thủ bước nhanh hơn bạn.

Công việc: Các bạn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường có vẻ không tập trung vào việc học. Bạn thích dành thời gian để chơi bời, giải trí hơn.

Nếu đã đi làm, bạn cảm thấy tiêu cực vì cách đối xử thiếu công bằng ở môi trường làm việc. Bạn tỏ ra không phục, thậm chí mắc kệ công việc mình đang phụ trách.

Tiền bạc: Bạn có vẻ tiêu tiền khá phóng tay vào thời điểm này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bạn sẽ chẳng còn bao nhiêu tiền mà tiêu nữa đâu.

Ma Kết

Tình cảm: Các bạn độc thân cần phải tìm ra thời điểm thích hợp để tỏ tình với người ấy, đừng nên làm theo cảm xúc nhất thời kẻo kết quả sẽ không khả quan đâu.

Công việc: Các bạn học sinh khó có thể đạt được bước tiến bộ trong tuần này, song bạn đừng vì việc học hành khó khăn mà muốn buông tay. Hãy tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ thấy kết quả dần dần.

Người đã đi làm cảm thấy khá lo lắng khi được phân công nhiệm vụ. Tuy nhiên, bạn cứ cố gắng hết mình, rồi sẽ được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Tiền bạc: Bạn có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội đầu tư, có thể tham gia vào những mối đầu tư nho nhỏ để thử sức mình xem sao.

Bảo Bình

Tình cảm: Người độc thân không nên tiếp tục dùng dằng với những người trong quá khứ nữa. Hãy nhìn về tương lai và mở lòng với những người thực sự xứng đáng.

Công việc: Các bạn học sinh đã thay đổi thái độ học tập được chăng hay chớ của mình, chính vì vậy àm thành tích được nâng cao hơn hẳn. Bạn khiến thầy cô và cha mẹ rất vui mừng.

Nếu đã là người đi làm, bạn gặt hái được thành tích cao nhờ luôn cố gắng trong công việc. Hãy tiếp tục đặt ra mục tiêu cao xa hơn nữa cho mình, chớ bằng lòng với thực tại.

Tiền bạc: Tuần này, bạn không nên dễ dàng nghe theo lời mời gọi của người khác, làm việc gì cũng cần suy tính và bàn bạc kĩ càng, nếu không sẽ lỗ vốn to.

Song Ngư

Tình cảm: Các bạn còn độc thân dễ dàng gặp tình yêu sét đánh của mình. Tuy nhiên, việc có đến với người ấy hay không vẫn còn cần cân nhắc, bạn chớ nên quyết định quá vội vàng.

Công việc: Các bạn học sinh rất thông minh, sáng dạ, vì thế mà thầy cô giảng bài gì là bạn có thể hiểu được ngay lập tức. Hãy tìm cách áp dụng kiến thức đã biết vào cuộc sống nhé.

Người đã đi làm cảm thấy hăng hái khi được làm những công việc mà mình yêu thích. Bạn có thể gặt hái được những thành tích cao và được lãnh đạo trọng dụng.

Tiền bạc: Bạn có thể tham gia vào một vài mối đầu tư nho nhỏ, tuy nhiên, đừng quá tham lam kẻo sẽ mất trắng đấy

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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