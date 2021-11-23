Những người sinh vào các tháng âm lịch này, cuối năm 2021 có tin vui, quý nhân giúp đỡ nhiệt tình, tiền tài trở nên khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 23/11/2021 14:33

Tiền tài dư dả để bước sang một năm mới với nhiều thắng lợi, gia đình êm ấm hạnh phúc viên mãn bên nhau là những điều tốt đẹp mà những người sinh vào tháng âm lịch dưới đây nhận được.

Tháng Giêng và tháng 5 âm lịch

Trời sinh những người sinh vào tháng Giêng và tháng 5 âm lịch tính tình hiền lành, thông minh, giỏi quan sát và có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Họ luôn có tinh thần lạc quan, đi tới đâu mang theo tiếng cười và niềm vui tới đó, luôn tin rằng ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cứ bước đi thì ắt sẽ có đường.

Tu vi thang sinh 1

Bước sang những tháng cuối năm 2021, người sinh vào 2 tháng này sẽ nhận được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Họ được quý nhân giúp đỡ nên có nhiều cơ hội trong công việc và có thể thực hiện hóa được ước mơ của bản thân. Chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân và luôn nỗ lực vươn lên thì tin vui ắt sẽ tới gõ cửa nhà bạn tới tấp vào thời điểm cuối năm. 

Tháng 3 và tháng 6 âm lịch

Người sinh vào tháng 3 và tháng 6 âm lịch đa số là những người có tính cách cởi mở, thân thiện, sống có trước có sau, làm việc gì cũng chu toàn. Dù sinh ra trong hoàn cảnh nào thì họ cũng cố gắng học hỏi, vươn lên bằng chính tài năng và sức lực của mình, không bao giờ chịu đầu hàng trước số phận. 

Tu vi thang sinh 2

Thời gian trước họ có thể gặp phải không ít khó khăn nhưng trong những tháng cuối năm 2021, họ lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Những người này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống. 

Trong công việc, họ có thể nhận được những cơ hội tiến thân, dễ được thăng chức tăng lương. Không chỉ vậy, chuyện tình cảm của họ cũng nở rộ, người độc thân có thể tìm thấy "định mệnh" của đời mình, các cặp vợ chồng đang mong con có thể đón tin vui. 

Tháng 8 và tháng 9 âm lịch

Đa số những người sinh vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch là những người thẳng thắn, không giỏi biểu đạt tình cảm nhưng họ là người thận trọng, quyết đoán, không bao giờ đưa ra quyết định vội vàng. Không chỉ vậy, họ còn ham học hỏi và luôn cố gắng nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình, nhưng đương nhiên họ cũng sẽ vấp phải không ít khó khăn.

Tu vi thang sinh 3

Tuy nhiên, bằng với sự nỗ lực và ý chí bền bỉ của bản thân mà họ sẽ từng từng bước vượt qua chông gai, đạt được thành tích vang dội. Đặc biệt, trong khoảng thời gian cuối năm 2021, những người sinh vào 2 tháng âm lịch này sẽ nhận được nhiều tin vui trong mọi lĩnh vực, tình tiền đều lên hương khiến người xung quanh cũng phải ghen tị với bạn. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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